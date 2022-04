Come tutti noi sappiamo, la giornata di Pasquetta è davvero impegnativa. Infatti, trascorriamo la maggior parte del tempo con i nostri amici e parenti a mangiare e festeggiare. Ed è normale che dopo la domenica di Pasqua e dopo un lunedì così, la stanchezza si faccia sentire. Ma per ovviare a questo problema ci sono delle soluzioni che sicuramente potranno aiutarci. Tra queste, la migliore è certamente quella di stendersi sul divano e di scegliere un film che possa catturarci e che ci permetta di riposare come si deve. E dato che la lista di trame e storie è davvero infinita, in questo articolo daremo dei consigli per scegliere la pellicola più adatta a questo giorno.

Ecco 2 film di successo che sicuramente ci rapiranno grazie alla trama e all'interpretazione magistrale degli attori

Ci sono 2 film in particolare che potremmo selezionare per la nostra serata di relax. E, in particolar modo, si tratta di pellicole perfette per il periodo pasquale e, quindi, totalmente in tema con questa serata. Il primo film di cui stiamo parlando è “Easter Parade”, diretto da Charles Walters. Questa pellicola è un classico del 1948 in cui veniamo catapultati nella fine del rapporto tra Nadine e Don. Quest’ultimo, ballerino professionista, incontra Hannah e, per una scommessa, decide che le insegnerà a ballare. I due, conoscendosi, creano un rapporto di complicità e comprensione unico che buca letteralmente lo schermo, facendo appassionare i telespettatori, che sperano che il lieto fine tra Hannah e Don diventi realtà.

Sono questi i film perfetti da vedere la sera a Pasquetta per riposarsi e ricaricare le pile, che ci faranno letteralmente innamorare

Altro film perfetto da vedere è ovviamente “Chocolat”, un classico che moltissimi di noi amano ma che merita assolutamente la pena di essere rivisto. In questo caso, ritroviamo lo strabiliante Johnny Depp al fianco della protagonista, Juliette Binoche, che interpreta Vianne. Quest’ultima arriva in un piccolo paese francese, dando il via alla sua attività. La vendita di cioccolato ha un successo enorme, soprattutto perché Vianne possiede una ricetta segreta e ha un’incredibile capacità di capire i gusti delle persone prima ancora di conoscerle. Quando però, durante il periodo pasquale, Vianne viene emarginata perché accusata di promuovere i peccati di gola, le cose si complicano. La protagonista dovrà reagire, nel corso di una serie di colpi di scena che lo spettatore forse non si sarebbe aspettato.

Dunque, sono questi i film perfetti da vedere durante la sera di Pasquetta per potersi rilassare.

