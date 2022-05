Le occhiaie e le borse sotto gli occhi sono il risultato di un ristagno di liquido sotto la zona oculare addizionato al cedimento del tessuto adiposo. Le cause legate alla comparsa di borse sotto gli occhi e di occhiaie possono essere molteplici. Principalmente queste, però, sono correlate alla qualità del sonno, invecchiamento della pelle, stress e riduzione del tono muscolare.

Ecco perché prima di pensare a soluzioni e rimedi per sgonfiare la zona interessata, sarebbe opportuno seguire alcuni accorgimenti. Intuitivamente, primo su tutti, è quello di garantirci un riposo adeguato ed eventualmente dormire con la testa sollevata su cuscini più alti.

Se tuttavia pur seguendo un buon regime del sonno il problema dovesse persistere ecco cosa potremmo fare per eliminare occhiaie nere e occhi gonfi.

Riassorbimento e riduzione del gonfiore

Quando si presentano gli antiestetici gonfiori lividi sotto gli occhi dovremmo evitare innanzitutto una prolungata esposizione al Sole. Il Sole, benché utile per la produzione di vitamina D, è però tra i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Il calore inoltre potrebbe favorire la dilatazione dei tessuti aumentando ulteriormente il gonfiore. Ecco perché moltissimi consigliano di procedere con impacchi freddi sulla zona interessata che possono essere realizzati in molti modi. Possiamo ad esempio utilizzare dei cucchiaini lasciati freddare nel congelatore per poi massaggiare delicatamente sotto gli occhi. In alternativa un rimedio interessante potrebbe essere quello di utilizzare degli occhialini da piscina. Dopo averli bagnati lasciamoli freddare nel freezer per poi applicarli comodamente sugli occhi per 5 minuti.

In questo modo avremo realizzato una semplice maschera refrigerante da applicare sulle borse gonfie.

Per eliminare occhiaie nere, occhi gonfi e borse sotto gli occhi ecco 4 segreti di bellezza

Oltre al refrigeramento, poi, è possibile ricorre a diversi rimedi e segreti di bellezza.

Per favorire il drenaggio e lo sgonfiamento di occhiaie e borse, ad esempio, potremmo utilizzare le vecchie bustine di tè verde. Questa bevanda, che già avevamo citato per i suoi effetti sul fegato grasso, sarebbe di supporto nella riduzione dell’edema che causa gonfiore ed il colore violaceo.

Tuttavia, non da meno sono i vecchi rimedi della nonna come le fette di cetriolo. Questa verdura altamente idratante fungerà da ricostituente per gli occhi gonfi grazie alla tanta acqua e vitamine.

In ultimo possiamo utilizzare dei batuffoli di cotone imbevuti di latte per poi lasciarli in posa 10 minuti sotto gli occhi. In questo modo favoriremo il riassorbimento dell’edema eliminando la colorazione violacea.

