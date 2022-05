In tante delle nostre pubblicazioni cerchiamo di fornire idee originali per sorprendere i nostri invitati. Dagli antipasti, ai primi fino ai secondi sono molti i piatti e le ricette che nel corso del tempo abbiamo messo a disposizione per far colpo sugli ospiti.

Oggi però ci focalizzeremo sul dolce presentando una ricetta facile, veloce ma dal grande impatto visivo e di gusto.

Quella che vedremo in seguito è la ricetta di un tiramisù atipico da gustare anche in piedi senza posate.

Se dunque stiamo cercando idee originali per una degna conclusione del pasto, questi dolcetti svolteranno pranzi e cene.

Ingredienti e preparazione

Oltre all’originalità del dolce, il vantaggio della ricetta risiede nella semplicità di realizzazione. Infatti basta un rotolo di pasta sfoglia per realizzare questi fantastici dolcetti farciti di crema al tiramisù.

Gli ingredienti della ricetta sono:

rotolo pasta sfoglia rettangolare;

mascarpone 250 g;

zucchero a vel0 80 g;

un uovo;

polvere di cacao;

gocce di cioccolato;

3 tazzine di caffè;

panna montata 100 g.

Cominciamo srotolando il rotolo di pasta sfoglia dal quale dovremo ricavare delle strisce tutte delle stesse dimensioni di circa un centimetro e mezzo. Una volta ottenute le strisce dovremo munirci di piccoli stampini per cannoli, facilmente reperibili in qualsiasi negozio specializzato o supermercato ben fornito. Imburriamo gli stampini ed avvolgiamo attorno ad essi le strisce di sfoglia per poi spennellarle con dell’uovo per una bellissima doratura. Fatto questo, inforneremo il tutto a 180° per 15 minuti.

Questi dolcetti svolteranno pranzi e cene sbalordendo gli ospiti perché sono originali e facilissimi da preparare

Mentre i cannolini sono in cottura ci dedicheremo alla farcitura. Per realizzarla uniamo in un contenitore il mascarpone, lo zucchero a velo e le gocce di cioccolato. Mescoliamo fino a quando gli ingredienti non avranno legato per poi aggiungere la panna montata. Incorporiamo la panna montata con movimenti delicati dal basso verso l’alto per fare in modo che questa non perda aria e consistenza. Quando il composto sarà pronto trasferiamolo in una tasca da cucina.

Siamo pronti dunque per sfornare i cannoli ma attenzione a non scottarci quando li rimuoveremo dagli stampini.

Sfiliamo i cannoli dagli stampi e farciamo con la crema realizzata in precedenza per poi concludere con un ulteriore spolverata di cacao.

Ecco che in pochi minuti abbiamo realizzato un dolce sfizioso che prenderà per la gola i nostri ospiti.

