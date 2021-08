Negli ultimi anni, specialmente per la cura del corpo, la cosmesi naturale ha assunto sempre più autorevolezza e diffusione. Questo grazie ad una progressiva sensibilizzazione del consumatore ad un utilizzo più limitato e responsabile di prodotti industriali e di sintesi. La cosa affascinante è che, spesso, questi prodotti sono talmente ricchi di proprietà benefiche da essere un’ottima risposta a più necessità. Ad esempio, pochi conoscono quest’olio naturale che dona luce ai capelli e combatte le rughe.

Antipatici inestetismi del tempo

Con il passare degli anni la pelle (specialmente quella del viso) e i capelli, tendono a perdere il loro vigore originale. In particolare, d’estate la pelle potrebbe seccarsi ed essere meno elastica, mentre i capelli si sfibrano e si indeboliscono. I raggi del Sole e la salsedine, infatti, mettono a dura prova anche le pelli più resistenti e i capelli più robusti. Per fortuna, seguendo una semplice beauty routine, è possibile mantenerli forti e in salute, grazie all’aiuto di quest’olio naturale.

Pochi conoscono quest’olio naturale che dona luce ai capelli e combatte le rughe

Capelli e pelle richiedono il giusto sostegno per rimanere tonici nel tempo. Trattati con i giusti prodotti, è possibile mantenerli giovani. Un rimedio naturale davvero versatile è l’olio di Rosa mosqueta, un elisir di lunga vita che non molti conoscono.

Grazie alle sue numerose caratteristiche, quest’olio si rivela una vera e propria panacea per prevenire i segni del tempo.

L’abbondanza di Omega 6 e Omega 3, oltre alla naturale funzione antiossidante, contrasta straordinariamente i segni del tempo, tanto da essere ritenuto un ottimo trattamento anti invecchiamento. Inoltre, la presenza di acidi grassi polinsaturi essenziali, come il linolenico e il transretinoico, sono ritenuti davvero efficaci per il ringiovanimento della pelle. Applicare l’olio mattina e sera conferirà elasticità, contrastando le rughe di espressione del viso.

Quest’olio, poi, risulta essere un vero toccasana anche per capelli secchi e sfibrati. Applicandolo sui capelli circa trenta minuti prima dello shampo, donerà luce, corpo e tono e aiuterà a contrastare il fastidioso problema della forfora.