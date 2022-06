Che bella l’estate, stagione perfetta per staccare dalla routine dei mesi precedenti. È arrivato il sole caldo, le giornate sono più lunghe, le valigie pronte per partire. I nostri fiori sono rinati e le piante ci fanno ombra. Insomma, tutto positivo e bello? Mica tanto. Perché, con il mese di giugno, sono tornate a farci visita delle ospiti certamente non gradite. In cucina hanno ripreso a marciare le formiche. Le prime zanzare ci ronzano di notte nelle orecchie. Le mosche, non si capisce come siano entrate, sbattono contro i vetri. E le cimici girano per casa e sui panni stesi, con il loro odore nauseante.

Gli alleati da usare per sconfiggere questi insetti

Insomma, una invasione vera e propria, come accade puntualmente in questa stagione. Non possiamo difenderci? Dobbiamo arrenderci senza poter far nulla? Perché sembra che ogni accorgimento preso non serva a nulla. A partire dalle zanzariere, che vediamo come nostro baluardo violato. Per sconfiggere il “nemico”, bisogna conoscere i suoi punti deboli. Allora, ecco cosa dà molto fastidio a cimici, formiche, zanzare e mosche, per evitare anche che ci sveglino di notte.

Partiamo dalle cimici. Odiano l’aglio. Possiamo usarlo in due modi diversi. Il primo, con un decotto. Facciamo bollire dell’acqua con dentro bulbi di aglio e pezzi di cipolla. Lasciamo l’infuso nel punto dove entrano più facilmente e le vedremo scappare velocemente. Anche mettere aglio schiacciato vicino alla zanzariera è un’ottima soluzione per scoraggiarle, obbligandole a fare marcia indietro.

Ecco cosa dà molto fastidio a cimici, formiche, zanzare e mosche per tenerle lontane da casa e dormire tranquilli

Le formiche hanno vari nemici. Tra questi ci sono i fondi di caffè, che faremmo male a buttare via perché hanno vari utilizzi in casa. Non solo. Anche le formiche detestano l’aglio e dovremmo strofinarlo su foglie e davanzali, o alla base delle porte. La menta, incredibile, respinge formiche, ma anche cimici. Va bene quindi metterne qualche foglia nei punti strategici o, meglio ancora, avere dei vasi sul balcone.

Per le zanzare, zanzariera a parte, limone e aceto sono i nostri alleati più preziosi. Combinandoli insieme, infatti, sprigioniamo un aroma che per loro è peggio della kryptonite per Superman. Dovremo, semplicemente, tagliare delle fettine di limone e versarci sopra dell’aceto. Aspettiamo che il liquido venga assorbito e poi mettiamo queste fettine nei punti strategici, ovvero vicino a finestre e porte. Infine, le mosche. Ci basterà avere una piantina di basilico da mettere sul davanzale della finestra. Per loro è un repellente naturale che le terrà lontane. Anche il pepe nero in grani è perfetto. Dovremo metterne alcuni in una ciotolina di acqua e posizionare il tutto sempre vicino a porte e davanzali.

