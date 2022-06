Polvere, calcare, fughe nere, aloni sui vetri. Questi sono solo alcuni dei problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare nelle nostre abitazioni. Infatti, chi si occupa delle faccende domestiche sa benissimo quanto sia faticoso prendersi cura della casa, mantenerla pulita e ordinata. Infatti, ogni stanza necessita di attenzioni e di cure specifiche.

L’importanza di pulire il bagno

Il bagno, in particolare, è un luogo della casa molto delicato. Tutti i componenti della famiglia lo utilizzano. Se non ce ne prendiamo cura, potrebbero svilupparsi dei microrganismi dannosi per la nostra salute. Ma trascurare la pulizia del bagno potrebbe far nascere anche altri problemi. Pensiamo alla muffa sui muri provocata dai vapori della doccia, al calcare e agli scarichi che potrebbero emanare cattivi odori. Per risolvere questi problemi possiamo comprare i classici detersivi al supermercato. Ma anche qualche trucchetto della nonna potrebbe aiutarci a risolvere i problemi.

Per eliminare le macchie scure dal fondo del water e il calcare indurito utilizziamo questa pastiglia casalinga utile anche per profumare

Il water è la parte del bagno che più ci preoccupa, perché tende a macchiarsi facilmente e a riempirsi di calcare. Non è sempre facile pulirlo, anche perché il fondo è difficile da raggiungere. Ma è anche la parte che tende a sporcarsi più velocemente. Come possiamo fare? Se non vogliamo comprare dei detersivi chimici, allora usiamo dei prodotti naturali che tutti abbiamo in casa. Ecco che per creare le nostre pastiglie fai da te ci serviranno:

bicarbonato: 5 cucchiai;

aceto: 5 cucchiai;

amido di mais: 5 cucchiai;

acqua q.b.

Inseriamo un po’ alla volta i prodotti in una ciotola, mescoliamo e aggiungiamo l’acqua. Non preoccupiamoci della schiuma. Dovremmo ottenere una pasta molto compatta. Trasferiamo questa cremina in un contenitore per creare i cubetti di ghiaccio. Lasciamo in freezer per qualche giorno.

Come si utilizzano le pastiglie

Per eliminare le macchie scure dal fondo del wc non dobbiamo fare altro che recuperare dal freezer la nostra pastiglia casalinga. Gettiamola nel water e lasciamo che faccia effetto. Esaurito il momento dell’effervescenza, procediamo alla pulizia utilizzando una spugna non abrasiva. Il bicarbonato avrà il compito di sbiancare la ceramica, mentre l’aceto eliminerà i cattivi odori. Se vogliamo un profumo più inteso, aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale. In questo modo il nostro water sarà pulito, sbiancato e profumato.

