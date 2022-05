In commercio ci sono tantissimi prodotti per pulire la casa. Pensiamo ai detersivi che eliminano il calcare, i detergenti per lavare il pavimento, quelli per gli scarichi domestici e così via. Sono talmente tanti che spesso non sappiamo quale scegliere e rimaniamo svariati minuti davanti allo scaffale del supermercato. Molti invece, per pulire i vari ambienti della casa, utilizzano dei prodotti naturali o creano dei composti casalinghi molto efficaci.

Pensiamo, ad esempio, alle macchie gialle di sudore che si formano sulle magliette. Potremmo risolvere il problema grazie a questo miscuglio fai da te. Inoltre, per eliminare il muschio dai muretti esterni potrebbe essere molto utile questo rimedio casalingo facile e veloce.

Un materiale che si sporca facilmente

Ogni giorno dobbiamo provvedere alla pulizia della casa. Lavare i pavimenti, eliminare gli aloni dai vetri, occuparci della polvere e igienizzare il bagno. Proprio il bagno è una delle parti della casa che crea più problemi. Dobbiamo combattere costantemente contro il calcare, le incrostazioni, i cattivi odori e le macchie. Poi, i sanitari presenti nelle nostre case sono in ceramica. Un materiale impermeabile e di colore quasi sempre bianco. Con il tempo e i continui lavaggi, è possibile che questo materiale perda la sua originaria brillantezza, si opacizzi e si macchi.

Per sbiancare la ceramica ingiallita del lavandino, water e piatto doccia potremmo usare questo mix casalingo che sostituisce il bicarbonato

Per eliminare le macchie gialle, rimuovere gli aloni e ridare brillantezza alle superfici in ceramica (lavandini, water, bidet, piatto doccia, ecc.), possiamo utilizzare diversi detersivi chimici che troviamo facilmente al supermercato. Ma possiamo anche usare dei prodotti che sono spesso nella nostra dispensa. Sappiamo tutti che il bicarbonato è molto utilizzato per eliminare le macchie e pulire le superfici. Infatti, la sua consistenza granulosa permetterebbe di rimuovere più velocemente gli aloni. Inoltre, aggiungendo del succo di limone, potremmo aumentare il potere sbiancante del bicarbonato.

Ma non tutti sanno che è anche possibile creare un composto casalingo utilizzando 2 prodotti in particolare: l’aceto e del comune detersivo per i piatti. Basterà solo mescolarli e distribuire il composto su tutte le superfici in ceramica della casa. Dopo una decina di minuti, risciacquiamo con acqua calda ed eliminiamo tutti i residui. Per sbiancare la ceramica ingiallita, questa potrebbe essere una soluzione molto valida ed efficace.

Lettura consigliata

Si applica sul fondo e sotto il bordo del water questo composto cremoso che sbianca ed elimina le incrostazioni