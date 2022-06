Ci sono pochi ingredienti tanto versatili quanto le patate. Questo è uno dei tanti motivi per cui continuiamo a consumarle ancora oggi in tantissimi modi diversi. Infatti, non fanno solo parte delle ricette tradizionali dove l’obiettivo principale era riempirsi lo stomaco con quel poco che si aveva. Oggi apprezziamo le patate soprattutto per il loro sapore, che si adatta perfettamente ad ogni tipo di cottura.

Sono perfette anche quando abbiamo a disposizione solo pochi ingredienti. Se, ad esempio, abbiamo in casa solo patate e cipolle, possiamo preparare facilmente un delizioso piatto della tradizione.

A volte, però, dobbiamo impazzire per non far germogliare le patate. Infatti, una volta che questo succede, le patate si rovinano più in fretta.

Se, però, ci muoviamo nel modo giusto, potremmo conservare le patate anche per diversi mesi, trovandole ancora perfette. Basta seguire pochi semplici principi.

Per non far germogliare le patate in casa ecco dei trucchi davvero infallibili

Per capire come comportarci per evitare che le patate germoglino, basta pensare a ciò di cui hanno bisogno le piante per crescere. Infatti, perché spuntino i germogli questi hanno bisogno di umidità, luce e calore. Di conseguenza, non dovremmo fare altro che privare le patate di queste condizioni. Infatti, possiamo occasionalmente rimuovere i germogli quando sono ancora piccoli e consumare ugualmente le patate, ma sarebbe meglio evitare di arrivare a questo punto.

Per prima cosa, dobbiamo evitare che si accumuli umidità. Quindi, togliamo le patate dalle buste in plastica in cui le abbiamo acquistate. Infatti, anche se queste sono dotate di fori, potrebbero non essere abbastanza traspiranti. Quindi, mettiamole in sacchi di stoffa o nelle buste di cartone tipiche di pane e verdure. In questo modo avremo anche l’ulteriore vantaggio di schermarle dalla luce.

Soprattutto, però, dobbiamo evitare di lavarle prima di riporle in dispensa. Così facendo, non solo eviteremo che le patate germoglino, ma anche che si formino muffe o che addirittura marciscano.

Anche il luogo in cui conserviamo le patate è molto importante. Dobbiamo infatti riporle in un luogo in cui possono rimanere al buio e al fresco, a una temperatura di circa 10° C. Evitiamo anche di esporle a sbalzi di temperatura, riponendole a fianco ai fornelli o ai termosifoni.

