È tempo di feste e dei grandi cenoni in casa, in compagnia dei parenti e dei più cari amici. Molti per queste occasioni tirano fuori da scatoloni e cassetti le tovaglie decorate di rosso o a tema natalizio. Un classico, però, è ripescarle e trovarle irrimediabilmente macchiate e piene di aloni, risalenti all’anno precedente e che non abbiamo saputo pulire alla perfezione.

Se per quelle giornaliere solitamente non facciamo poi tanto caso alle macchie, in presenza di ospiti sarebbe meglio festeggiare senza vedere quelle fastidiose tracce di sporco.

Ma quando le conserveremo per l’anno prossimo, sarebbe più opportuno provvedere alla pulizia completa quanto prima. Se attendiamo troppo tempo, infatti, rischiamo di rovinare per sempre le nostre amate tovaglie, soprattutto quelle più delicate. Quando certi alimenti entrano in contatto con il tessuto, che sia vino, grasso, olio, cioccolato, è importante intervenire subito.

Quindi, tamponiamo immediatamente con un panno asciutto ed eventualmente passiamo anche del sapone di Marsiglia. Che il colore sia più chiaro o colorato, è possibile rimuovere le eventuali aloni con qualche accorgimento casalingo.

Per eliminare le macchie gialle dalle tovaglie basterebbero questi trucchetti della nonna efficaci e naturali

Sembra incredibile ma potrebbe essere d’aiuto un elemento di casa che solitamente buttiamo via e che invece è molto prezioso in questi casi, ovvero la cenere del camino.

È un perfetto ingrediente che potrebbe rimuovere le macchie perfettamente. Basterà setacciare la cenere in una pentola, un bicchiere ogni 5 d’acqua, poi facciamo bollire. Appena il miscuglio arriva ad ebollizione, mettiamo al minimo la fiamma per circa 2 ore mescolando spesso.

Quando spegnamo il fornello, mettiamo un coperchio e lasciamo riposare per tutta la notte. Filtriamo la cenere con un colino e usiamola per mettere ammollo la nostra tovaglia, per almeno 20 minuti e poi laviamo con il sapone di Marsiglia.

Altri rimedi

Un altro semplice rimedio è lavare la tovaglia in lavatrice con il percarbonato a circa 50 gradi. In alternativa, immergiamola in una bacinella con acqua calda e bicarbonato per 20 minuti e poi risciacquiamo.

Un’altra modalità a prova di macchia è usare 3 cucchiai di sale e 3 di bicarbonato per mettere ammollo la nostra tovaglia. In alternativa al bicarbonato usiamo le fettine di limone avanzato e teniamo tovaglie e tovaglioli nella bacinella per 30 minuti.

Se dobbiamo sbiancare un tessuto bianco, invece, adoperiamo il cremor tartaro, da sciogliere in acqua e lasciamo ammollo per minimo 30 minuti, poi mettiamoli in lavatrice per un classico lavaggio. Dunque, come abbiamo visto, per eliminare le macchie gialle dalle tovaglie basterebbero questi trucchetti della nonna efficaci e naturali.

