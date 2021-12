Il livello di igiene in casa è un aspetto fondamentale, anche per evitare che batteri e germi possano minacciare la salute nostra e dei familiari.

Le stanze dove dormiamo dovrebbero essere igienizzate ed avere un’aria pulita, senza eccessiva umidità e nessuna traccia di muffa.

Soprattutto bagno e cucina, le camere più utilizzate e delicate, dovrebbero essere sempre in ottimo stato. Infatti, in cucina non dovrebbero esserci tracce di sporco, perché potrebbero attirare animaletti e batteri pericolosi.

Lo stesso vale nel bagno, dove ci laviamo e passiamo molte ore al giorno. Bisognerebbe tenerlo lindo e profumato, anche se non aspettiamo ospiti.

Capita, però, anche che la nascita di certe macchie possa dipendere ad esempio dal fumo, dai vapori e ovviamente dagli schizzi di cibo. La prima cosa che sporchiamo, nei 2 ambienti più frequentati della casa, solo le piastrelle, che a volte diventano proprio ingestibili.

Ecco come pulire macchie e aloni incrostati delle piastrelle in bagno e cucina con soli 3 ingredienti naturali

Molto spesso ci ritroviamo a dover pulire con energia, ed anche in posizioni scomode, le macchie più ostinare con la classica spugnetta. I risultati, però, anche usando un poco di detersivo, non sono sempre accettabili, soprattutto se rimangono ancora delle tracce. In questo modo, oltre a non essere un bello spettacolo, l’odore sgradevole e i germi presto arriveranno.

Ecco, allora, come pulire macchie e aloni incrostati delle piastrelle in bagno e cucina con soli 3 ingredienti naturali ed economici.

Il primo metodo prevede l’uso dell’aceto di mele, per lucidare, sgrassare ed eliminare i cattivi odori. Quando nei muri certe mattonelle sono colme di incrostazioni, potremmo utilizzare l’aceto direttamente sulla parte interessata, lasciando agire per 30 minuti, con l’aiuto di un fazzoletto. Nel caso in cui lo sporco è solo superficiale, diluiamo con acqua calda e poi puliamo con un panno asciutto.

Anche la fecola di patate potrebbe essere efficace a eliminare incrostazioni. Creiamo un composto, in una ciotolina, con acqua tiepida e un cucchiaio di fecola e mescoliamo bene. Utilizziamo il mix, con l’aiuto di un vecchio spazzolino o un panno, per dare nuova vita alle nostre piastrelle, anche se sono di colore chiaro. In più, in questo modo, riusciremo a pulire anche le fughe.

I limoni

È risaputo come il limone, in alcuni casi, possa essere un perfetto sostituto dei detergenti per la casa. Oltre il buon profumo che emana, è un ottimo sgrassante, sbiancante, igienizzante ed anche disinfettante.

Inseriamo dentro un contenitore spray 500 ml di acqua e il succo di un limone, dopo averlo agitato, spuzziamo sullo sporco. Basterà poi asciugare con un panno in microfibra.