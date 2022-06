La pulizia della casa è sempre un’incognita. Macchie di ogni tipo, sporco ostinato e cattivi odori sono quotidianamente i nostri nemici. Conoscere i rimedi della nonna a volte non basta a risolvere e quindi occorre ingegnarsi.

Sicuramente l’olio di gomito è sempre necessario. Pensare di pulire con una semplice passata è impossibile, anche se lo facessimo quotidianamente. Pavimenti e bagni sono di solito i posti più difficili da affrontare per ottenere buoni risultati.

Per eliminare le macchie da gres, cotto, marmo e WC basta un solo prodotto economico, efficace anche sullo sporco impossibile

Una situazione particolarmente difficile si incontra dopo aver effettuato lavori in casa. In questo periodo in cui molti si sono cimentati in migliorie e ristrutturazioni grazie ai Bonus messi in campo dal Governo, bisogna pulire a fondo.

I pavimenti possono presentarsi con residui di calce e sporco ostinato, segni di grasso o calcare. I sanitari e specialmente i WC presentano talvolta delle macchie gialle antiestetiche e antigieniche. Queste situazioni possono essere risolte con un solo prodotto molto economico. Le nostre nonne usavano spesso l’acido muriatico. Questo è un prodotto chimico efficace, ma molto aggressivo. Entrando in contatto con la pelle o con gli occhi può creare grossi danni.

Esiste una alternativa da utilizzare soltanto su superfici non lucide. Attenzione, dunque, alla scelta del materiale da trattare. Si possono pulire il gres, il cotto, il marmo, i sanitari e le superfici della cucina a patto che non siano lucidate. Dunque, bisogna proteggere anche le cromature e l’acciaio. Per pulire le cromature esistono altri rimedi efficaci, ma non quello di cui stiamo per trattare.

È prudente provare il prodotto su una piccola parte nascosta

I fumi e le esalazioni emesse dall’acido muriatico sono molto pericolosi. Meglio affidarsi dunque all’acido tamponato. È un acido ad azione controllata che non rilascia vapori tossici. Deve essere diluito con acqua a seconda dello sporco e della superficie da trattare. Esistono dei prodotti già miscelati per i vari utilizzi. Si deve distribuire il prodotto in maniera uniforme e lasciar agire per qualche minuto. Occorrerà poi strofinare con spazzole o spugne abrasive fino a quando lo sporco non sarà eliminato. Alla fine del trattamento sarà sufficiente lavare come di consueto con acqua e detergente. Trattandosi comunque di un acido corrosivo è bene utilizzare sempre dei guanti per proteggere la pelle.

Il prodotto puro costa all’incirca 3 euro al litro. Spendendo un po’ di più è possibile scegliere miscele ideali per i vari usi e più efficaci per le diverse superfici da trattare. Anche l’odore molto forte può essere eliminato acquistando le versioni profumate. Non ci sono più scuse, si può finalmente avere una casa splendente.

Quindi per eliminare le macchie da pavimenti, sanitari e superfici non lucidate basterà munirsi di acido tamponato.

