È stato il rifugio di Mazzini e Bakunin ma oggi è una località turistica in cui trascorrere 3 giorni piacevoli facendo 10 cose divertenti

Una vacanza in Svizzera non sempre si può programmare al risparmio, ma i motivi per conoscere il Paese sono tantissimi. Non fa parte dell’elenco delle città più care, anche se i costi non sono bassi, ma Lugano può essere considerata una delle città più importanti da visitare per le testimonianze storiche che conserva.

È stata il rifugio di Mazzini e Bakunin nei momenti più delicati della loro esperienza politica e della loro vita. Mazzini ci visse due anni nel 1868, Bakunin ci arrivò nel 1874, due anni prima della sua morte. Le rive del Ceresio sono state un punto di riferimento per numerosi esuli italiani in quegli anni, anche Cattaneo trovò riparo dopo il fallimento delle cinque giornate di Milano. A Lugano la lingua ufficiale è l’italiano ma inglese, francese e tedesco sono parlate correntemente ed essere turisti da queste parti non presenta difficoltà per quanto riguarda la comunicazione.

Parco e chiesa

Sono diverse le cose da fare e da vedere e anche avendo pochi giorni a disposizione è possibile fare un tour completo ricco di sorprese. Uno dei posti più visitati della zona è il Monte San Salvatore, che domina l’omonimo lago. Dall’alto si può vedere il panorama circostante e molti visitatori lo mettono al primo posto tra le cose da non perdere assolutamente.

Il Parco Civico è la seconda attrazione. Si trova lungo il Lago di Lugano ed è un’area verde veramente notevole. Verso Est si trova il Monte Bre e si sale con una vecchia funicolare fino alla cima, 925 metri per scoprire un panorama mozzafiato.

All’interno della Chiesa di Santa Maria degli Angioli, invece, si trova un affresco molto importante di Luini, allievo di Leonardo Da Vinci. Mentre nel cuore del centro storico possiamo passeggiare in Piazza della Riforma e ammirare caffè, bistrot e ristoranti.

Un’esperienza molto particolare è percorrere il Sentiero degli Ulivi, che costeggia il lago immerso nella natura. Possiamo organizzare un itinerario naturalistico rilassante in un paesaggio davvero notevole. Da vedere assolutamente, poi, è la cattedrale di San Lorenzo. Dall’alto è possibile avere una vista completa della Citta Vecchia tra le montagne incantevoli che fanno da sfondo.

Non possiamo assolutamente lasciarci scappare Gandria alle pendici del Monte Bre. È un borgo pittoresco che fa parte di Lugano e ha un museo doganale che conserva numerose storie di traffici e banditi e delle loro attività illegali. Il centro è ricco di caratteristici ristoranti e caffè. Anche la visita alla villa di Fogazzaro è imperdibile.

Sulle rive del Lago di Lugano è possibile trascorrere un pomeriggio nel meraviglioso giardino e curiosare tra gli ambienti che hanno ospitato il romanziere italiano. A Montagnola potremmo concludere il tour con un’ultima visita, questa volte alla casa museo di Herman Hesse. Casa Camuzzi è un bellissimo edificio e il villaggio che la ospita è davvero molto interessante.

