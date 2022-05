Siamo nel pieno della primavera e le giornate si fanno sempre più calde. I maglioni di lana e i cappotti hanno lasciato il posto a magliette leggere e vestitini. Anche la temperatura in casa è decisamente più alta. Infatti, il caldo e avvolgente piumone, dopo un accurato lavaggio, è stato riposto in un angolo dell’armadio in attesa del prossimo inverno. La tuta che ci ha accompagnato durante i mesi freddi è stata abbandonata, e con lei anche le comode pantofole.

Perché le pantofole puzzano

Stare comodi in casa è una priorità a cui non possiamo proprio rinunciare. C’è chi si sente a proprio agio in tuta e chi invece predilige il pigiama. Ma, dopo una giornata di lavoro, tutti amiamo togliere le scarpe e indossare le pantofole. Calde, avvolgenti, comode e pratiche. Nessuno sa rinunciarci. Indossando le ciabatte rilassiamo finalmente i piedi. Ma con la bella stagione, anche le nostre calde pantofole invernali devono essere riposte nella scarpiera, per lasciare spazio a ciabatte più estive.

Prima di compiere questa operazione, dobbiamo necessariamente lavarle ed eliminare il cattivo odore. Questo problema si potrebbe riscontrare quando il materiale utilizzato per realizzare la ciabatta non riesce a far respirare il piede. L’umidità che si viene a creare potrebbe portare alla proliferazione dei batteri.

Per eliminare la puzza dalle ciabatte e pantofole invernali prima di conservarle, potrebbe servirci questo utile rimedio della nonna

Prima di riporle nella scarpiera, dobbiamo assolutamente lavare le nostre pantofole. Possiamo farlo in lavatrice, utilizzando del sapone neutro. Ma, se vogliamo lavarle a mano, non possiamo fare a meno di seguire il rimedio che descriveremo nelle prossime righe. Le nonne lo sapevano che per eliminare la puzza è necessario lasciare agire per qualche ora all’interno della ciabatta del semplice bicarbonato e dell’amido di mais. Questi due prodotti hanno la capacità di assorbire l’umidità e gli odori sgradevoli.

Dopo aver compiuto questa operazione ed eliminato bicarbonato e amido di mais in eccesso, è necessario strofinare all’interno della ciabatta un panno imbevuto di aceto. Ora possiamo procedere al normale lavaggio a mano, utilizzando dell’acqua tiepida e del sapone neutro. Lasciamo che le pantofole si asciughino per bene prima di riporle nella scarpiera. Quindi, per eliminare la puzza dalle ciabatte e pantofole, sarebbe necessario seguire questi semplici consigli della nonna.

