Le splendide giornate primaverili ci fanno pensare subito alle vacanze. Per moltissime persone, il periodo delle ferie coincide con agosto. Questo mese però è definito come alta stagione e i prezzi delle strutture alberghiere, degli appartamenti in affitto, ma anche dei voli, cresce moltissimo. Tanti di noi adottano la strategia di posticipare i viaggi al mese di settembre, periodo in cui i prezzi iniziano già ad abbassarsi. Sfortunatamente, però, non tutti hanno la possibilità di farlo, rimanendo vincolati al mese in cui viaggiare costa di più. Ovviamente, dobbiamo tenere presente che, salvo occasioni last minute o grandi colpi di fortuna, prenotare per tempo è sempre una buona strategia per risparmiare. Ecco perché oggi vogliamo consigliare 3 luoghi da sogno da visitare ad agosto, avendo la possibilità di spendere meno.

Per andare in vacanza spendendo poco anche ad agosto scegliamo queste 3 mete con acque cristalline e spiagge paradisiache

Una delle più incantevoli isole greche è Rodi. Questa meta non solo possiede spiagge incantevoli, ma anche tanta storia e cultura. La città medievale di Rodi è patrimonio dell’UNESCO ed è un’attrazione imperdibile per chi si reca sull’isola. 4 chilometri di mura circondano la città, fatta di vicoli e strade pedonali alle quali si può accedere varcando una delle porte medievali presenti. Rodi è una destinazione apprezzatissima per le sue incantevoli spiagge, tra le quali ricordiamo Tsambika, Faliraki e la Baia di San Paolo. Qui saremo accolti da mare trasparente e sabbia fine e bianchissima: un vero paradiso per chi ama il mare. Prenotando adesso, possiamo trovare appartamenti a partire da 60 euro per notte. Per quanto riguarda i voli, invece, possiamo viaggiare acquistando biglietti a partire da 260 euro.

Rodi Garganico

Per andare in vacanza spendendo poco anche in Italia, possiamo scegliere Rodi Garganico come destinazione. Questo luogo si trova in Puglia e possiede 8 chilometri di spiagge davvero stupende. La spiaggia di Levante è caratterizzata da sabbia fine e chiara e il porto la ripara dai venti di maestrale. La spiaggia di Ponente si affaccia su un mare molto pulito ed è perfetta per fare passeggiate piacevoli camminando sulla sabbia bianca. Il centro storico della città è molto pittoresco e in stile marinaro. Le case colorate disegnano un paesaggio che sembra dipinto su una tela. Prenotando per tempo, è possibile soggiornare a Rodi Garganico ad agosto a partire da 100 euro per notte, anche in appartamenti vista mare.

Ortona

Si trova in Abruzzo questo borgo medievale che possiede spiagge incantevoli. Il centro storico di questa città è molto ben conservato e fare una passeggiata tra le sue vie ci porta indietro nel tempo. Ideale per chi vuole ammirare un paesaggio magnifico è la Passeggiata Orientale, ovvero un percorso che ci permette di osservare il porto e il mare. Ortona possiede anche spiagge perfette per una vacanza tranquilla. La spiaggia Lido Saraceni è ampia e caratterizzata da sabbia fine ed è piuttosto tranquilla. Ideale per una giornata in famiglia è anche la Spiaggia di Lido Riccio, che si affaccia su un mare cristallino e pulito. Possiamo dormire ad Ortona partendo da 70 euro per notte, un prezzo piuttosto contenuto nel mese di agosto.

