È forse una delle invenzioni del secolo che chi soffre di disturbi della vista ha amato di più. Niente più setto nasale arrossato e segni scavati nella pelle difficili da far andar via. Le lenti a contatto hanno cambiato la vita di tante persone, è innegabile. Soprattutto a chi non vuole portare più gli occhiali ma non può permettersi l’operazione per la correzione della vista. Ogni volta che acquistiamo la soluzione per conservare le lenti a contatto, riceviamo quasi sempre un porta lenti in omaggio.

Questo è un modo per le varie aziende di fidelizzare il cliente e spingerlo ad apprezzare maggiormente il loro prodotto. Ma, anche se si rivela sempre utile averne più di uno a disposizione, non si sa mai che farne quando sono troppi. Ecco che ci ritroviamo con i cassetti del bagno pieni zeppi di questi piccoli oggetti, stipati lì a prendere polvere.

7 semplici idee per riutilizzare i porta lenti a contatto in modo pratico e creativo sia in viaggio che a casa

Una volta riciclare significava semplicemente conferire i materiali nei giusti bidoni per aiutare l’ambiente. Oggi, sempre più persone adattano comportamenti virtuosi per limitare proprio lo spreco delle risorse. A partire dalla promozione del vintage e del second hand, fino alla nuova moda del momento, lo swapping. Veri e propri mercatini o aperitivi in cui si possono scambiare e barattare vestiti, accessori o piccoli elettrodomestici.

La società è sempre più consapevole e vuole limitare gli sprechi in ogni modo possibile. A partire dal provare a riutilizzare oggetti che abbiamo in casa ed evitare di buttarli via. Ma cosa possiamo farcene di questi piccoli porta lenti a contatto? Ecco, per prima cosa possiamo usarli per metterci il balsamo labbra e portarlo comodamente in borsa. Oppure usarli per portarci in viaggio la crema viso e il siero, senza occupare troppo spazio in valigia.

Come portapillole o per il collutorio

Soprattutto se prendiamo più farmaci a settimana, possiamo scriverci sopra con il pennarello il giorno di riferimento. O, se ci teniamo all’igiene orale anche quando siamo fuori, versarci un po’ di collutorio e averlo pronto all’evenienza. Ma possiamo anche usarli come contenitori per anelli e orecchini, sia in casa che in viaggio. Possono essere utili per avvolgere gli auricolari ed evitare che il filo si aggrovigli, ad esempio. Oppure possiamo dipingerli e piantarci dei semi in attesa che germoglino.

Ecco, quindi, 7 semplici idee per riutilizzare i porta lenti a contatto che abbiamo sempre in abbondanza a casa. È davvero incredibile come degli oggetti nati per una funzione possano trasformarsi in tutt’altro. Con un po’ di creatività possiamo trasformare qualunque cosa e sfruttarla per moltissimi utilizzi. Possiamo riciclare, ad esempio, le vecchie VHS e le custodie per realizzare tavolini o mensole. Oppure possiamo prendere la retina della frutta, che altrimenti sarebbe finita nella spazzatura, e utilizzarla per la pulizia.

