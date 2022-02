Le scarpe sono una vera e propria passione per molte donne. Con il tacco alto, sportive, eleganti, griffate, sono un accessorio a cui spesso non riusciamo proprio a rinunciare.

Non importa quante scarpe abbiamo già in casa. Ma se, passando davanti ad una vetrina, ne vediamo un paio che attira la nostra attenzione, allora non riusciamo proprio a resistere.

Per molte donne questo accessorio non è mai abbastanza. Ma se le nostre scarpe si sommano a quelle del resto della famiglia, allora abbiamo bisogno di spazio e di un posto dove riporle in maniera ordinata.

Ecco come sistemare le scarpe se in casa abbiamo poco spazio utilizzando 3 idee semplici ma efficaci

Non tutti possiedono una casa grande e una cabina armadio. Molto spesso le abitazioni sono di piccole dimensioni ed è faticoso trovare il posto giusto per riporre i nostri piccoli gioielli.

Un problema da non sottovalutare, se non vogliamo ritrovarci con le scarpe sparse per tutta la casa.

Potremmo pensare di riporle in cantina. Ma, se questo è un luogo umido, rischieremmo di rovinare le nostre amate scarpe.

Allora dobbiamo cercare spazio in casa.

Partiamo dal bagno. Possiamo pensare di posizionare una scarpiera poco ingombrante dietro la porta. Se abbiamo un lavandino sospeso, poi, potremmo utilizzare quello spazio per riporre le scarpe. Naturalmente copriremo con una tenda che si abbini perfettamente ai colori del bagno.

Non sottovalutiamo l’idea di riporre le pantofole, le infradito e le scarpe da ginnastica all’interno di cestini di vimini. Belli ed eleganti, possiamo posizionarli lungo il corridoio o lasciarli in camera da letto. Ogni componente della famiglia avrà il suo contenitore personalizzato. Per evitare che le scarpe si mescolino tra loro, inseriamole in sacchetti trasparenti o di stoffa.

Se la nostra casa è molto piccola, probabilmente abbiamo scelto di comprare un letto con l’apposito contenitore. Possiamo utilizzare questo spazio per riporre le nostre scarpe.

Qualche altro utile consiglio

Quindi, ecco come sistemare le scarpe se in casa si possiede poco spazio. Ma facciamo attenzione, ogni cambio di stagione cerchiamo di individuare quelle calzature che non indossiamo più da molto tempo. Se sono ancora in buone condizioni, possiamo regalarle ad un’amica o donarle a qualche associazione benefica.

Cerchiamo di conservare le scarpe sempre pulite e ben asciutte. Ad esempio, sarà facilissimo pulire le scarpe da ginnastica bianche utilizzando questo metodo.