Perdere peso e ritrovare una linea ideale, è una questione che interessa molte persone. Certamente, per ottenere questo risultato si dovrebbe seguire un regime alimentare dietetico mirato. Molti, quando sentono parlare di dieta, pensano a qualcosa che riguardi privazioni sulla tavola. In realtà non sarebbe così e lo dimostrano alcuni piatti che si possono consumare pur seguendo indicazioni alimentari precise, dettate da esperti.

Ad esempio, queste crepes salate senza farina potrebbero essere ideali se abbinate a una specifica dieta e per questi motivi.

La dieta mediterranea

Le diete dimagranti, quelle per far calare i kg di troppo, sono davvero molte e delle più varie tipologie. E, come sostiene anche la Fondazione Veronesi, la miglior alimentazione resterebbe quella proposta dalla dieta mediterranea.

Questo regime alimentare è basato sul consumo di verdura e frutta di stagione, pesce, cereali integrali, legumi secchi, pochi grassi animali e condimenti salutari come l’olio di oliva extravergine di oliva.

La dieta mediterranea offrirebbe a chi la consuma un menù equilibrato per via di combinazioni alimentari non soltanto utili al mantenimento del peso forma, ma i cui nutrienti potrebbero fornire un valido aiuto contro l’incidenza di malattie cardiovascolari e tumorali.

Queste crepes salate senza farina sarebbero perfette per chi segue una dieta dimagrante e ne spieghiamo i motivi

Tornando alla questione della perdita di peso, la dieta mediterranea suggerirebbe pasti completi con una fonte per ogni gruppo alimentare, ad esempio proteine accanto a verdure di stagione, che sarebbero favorevoli a stimolare nell’organismo il senso di sazietà. Per quanto riguarda i carboidrati, questi andrebbero ridimensionati in favore di maggiori quote proteiche. Per questo in molti pasti si potrebbero sostituire le farine, spesso sotto accusa sul tema delle intolleranze alimentari.

Ecco perché vogliamo suggerire un piatto da inserire nella dieta come le crepes salate senza farina al tonno, fonte di proteine, e zucchine, che avrebbero proprietà diuretiche e sarebbero ideali alla perdita di peso.

Come preparare le crepes

Per preparare le crepes, possiamo procurarci questi ingredienti:

250 ml di latte scremato;

200 g di maizena;

300 g di zucchine;

1 scatoletta di tonno;

3 uova;

olio extravergine di oliva q.b;

sale q.b.

In una ciotola mescoliamo la maizena con il sale e le uova. Aggiungiamo il latte, mescoliamo e lasciamo mezz’ora a riposo.

Nel frattempo prepariamo il ripieno lavando le zucchine e tagliandole a rondelle. Mettiamole in padella sul fuoco con l’olio di oliva e il tonno sgocciolato. Cuociamo per alcuni minuti quindi scaldiamo un’altra padella, ungiamo con un po’ di olio e versiamo la pastella delle crepes. Doriamo entrambi i lati, preleviamo le crepes e mettiamole aperte su un piatto. Con un cucchiaio versiamo un po’ di ripieno al centro e arrotoliamo le crepes su se stesse. Se ci piace, possiamo servire con una spolverata di parmigiano grattugiato.

