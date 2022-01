Esercizio fisico sempre più davanti a un monitor, per colpa del Covid. Le palestre, in questi due anni, hanno subito moltissimo la pandemia. Corsi effettuati a singhiozzo, sospensioni, rientri, nuove chiusure, ripartenze, nuovi fermi. Difficile poter avere continuità in questo modo. Se la didattica a distanza è stata la risposta delle scuole, in egual misura hanno fatto le palestre, proponendo molti corsi online. Si perde la socialità, si guadagna in comodità e in risparmio di tempo, anche se, molte persone non si sentono stimolate da una mancanza di contatto umano. Di tutorial con esercizi fisici su Youtube o altre piattaforme se ne possono trovare a bizzeffe. L’insieme di queste problematiche disincentiva molti a seguire i corsi.

Eppure, il bisogno di stare in forma è sempre presente. Non solo per un fattore estetico, ma anche per garantire dei benefici al proprio corpo. Oggi proporremo alcuni esercizi che aiuteranno i nostri addominali e, di conseguenza, scoraggeranno la crescita della pancia. Ovviamente, se combinati a un’alimentazione sana ed equilibrata e a uno stile di vita consono.

Per eliminare il grasso dalla pancia e avere un fisico perfetto potrebbero bastare 5 minuti al giorno e questi esercizi

5 minuti al giorno, pochi e semplici esercizi. Andiamo a vedere quali. Il primo è quello dell’insetto morto. Macabro come nome, ma molto efficace. Si chiama così perché bisogna sdraiarsi a pancia in su, con la braccia tese lungo il corpo e le gambe piegate a 90 gradi rispetto al busto. In pratica dobbiamo disegnare una sorta di L. Poi, alzeremo le braccia, parallele alle gambe e dalla L ricaviamo una U. A quel punto, distenderemo il braccio destro e la gamba opposta, ovvero la sinistra. Poi ritorneremo in posizione a U e faremo lo stesso con braccio sinistro e gamba destra. Dieci volte per ogni coppia di arti. Per farlo al meglio né la mano né il piede devono toccare terra quando scendono, ma rimanere leggermente rialzati.

Camminata laterale in plank

Dopo trenta secondi di recupero, procediamo con il secondo esercizio. Camminata laterale in plank. La posizione classica, quelle dei comuni piegamenti, con braccia che sostengono il corpo e le punte dei piedi attaccate a terra. Formeremo il classico triangolo rettangolo della posizione di plank. Poi, inizieremo la camminata laterale, spostando le braccia e, di conseguenza, tutto il corpo, prima verso sinistra, poi tornando nella posizione iniziale, quindi andando verso destra. Per fare questo, dovremo sollevare leggermente tutto il corpo da una parte e poi dall’altra, con movimenti controllati, senza mai perdere la posizione. Anche in questo caso, dieci volte verso sinistra e dieci verso destra.

Il granchio

Trenta secondi di recupero e poi passiamo al granchio. Formiamo una M con il nostro corpo. Ci sediamo con le braccia tese dietro il nostro busto e le mani attaccate a terra, rivolte verso la schiena, e le ginocchia piegate. Solleviamo il sedere dal pavimento, sostenendo lo sforzo con mani e piedi, poi arriva la parte difficile. In questa posizione sospesa, il nostro braccio destro si allunga per andare a prendere il piede della gamba sinistra che avremo disteso. È un esercizio che richiede forza nelle braccia ed equilibrio. Inizialmente potrà non sembrare semplice, ma è molto efficace per tutto il corpo. In questo caso, si consiglia di iniziare con tre o cinque movimenti per lato.

Dunque, per eliminare il grasso dalla pancia e avere un fisico perfetto potrebbero bastare 5 minuti al giorno e questi esercizi: tre sono più che sufficienti se fatti bene. In questo modo, svilupperemo sia i muscoli addominali che quelli di braccia e glutei.