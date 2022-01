Se lasciamo fare a molti dei nostri bambini il loro menù tradizionale sarebbe composto da pizza, cotolette, hamburger e pasta. Con un tocco di panna cotta, creme caramel e gelati. Frutta e verdure, non pervenute. Tanto ci sono le caramelle alla frutta, quelle sì. Sta a noi genitori e ai nonni, inculcare loro il concetto di salute anche a tavola. Cosa, in cui possono essere molto d’aiuto anche la scuola e la relativa mensa. Poi, crescendo, per fortuna i gusti cambiano e iniziano magari delle scorpacciate di macedonia. O delle ricche insalate col tonno. Ma tornando a uno dei loro piatti preferiti, ecco finalmente l’idea sana e nutriente con cui potremmo mangiare gli hamburger ma con questa ricetta un po’ diversa e ricca di vitamine e fibre.

Capita a volte che le mamme, ma anche i papà, presi dalla fretta non sappiano più cosa cucinare ai loro figli. Qualche capriccio di troppo, poco tempo, e ancor meno pazienza e scattano i nervi. Ma proponiamo oggi una ricetta che conquisterà tutti, garantendo un giusto apporto di vitamine e fibre di cui i piccoli hanno bisogno.

Poco tempo e tantissima salute

Sono molto semplici da preparare, leggeri da cuocere in forno, per fare un carico di nutrienti. Da gustare da soli o per i più golosi, in mezzo ad un bel panino. Proprio come al fast food. Ecco gli ingredienti:

400 gr di pollo o tacchino tritato;

200 gr di fagioli bianchi precotti;

1 carota;

1 zucchina;

un po’ di prezzemolo;

sale e pepe;

pane grattugiato.

Ecco finalmente l’idea sana e nutriente con cui potremmo mangiare gli hamburger ma con questa ricetta un po’ diversa e ricca di vitamine e fibre

Vediamo come preparare la nostra ricetta:

puliamo le zucchine e le carote e tagliamole a dadini anche grossolanamente, sbollentandole per 20 minuti;

riduciamo in purea i fagioli con un passa verdure, al posto del mixer, così da separare le bucce;

prendiamo una terrina e mettiamo la carne tritata, i fagioli e le verdure lessate, aggiustando di sale e pepe, e aggiungendo un filo d’olio Evo, prezzemolo e pane grattugiato al fine di avere un composto compatto;

formiamo gli hamburger e mettiamoli su di una teglia da forno a 170 gradi per una ventina di minuti. Serviamoli a tavola, magari evitando di annegarli in ketchup e maionese.

