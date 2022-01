È fatta: finalmente si è riusciti a ottenere un appuntamento con la ragazza che tanto piace. La timidezza del primo approccio è stata superata e si è riusciti a farle capire il proprio interesse. E ora, che succede? Come si fa a fare una bella impressione e “vincere” un secondo incontro dopo il primo? Come evitare che questa occasione si trasformi in un disastro? Non tutti ci crederanno, ma cavarsela è molto più semplice del previsto.

Anzitutto bisogna prepararsi bene e cercare di non sembrare dei disperati, dei vanitosi o delle persone piene di sé. È importante rimanere sé stessi anche in questo passaggio. Perciò, dopo essere sicuri che la dolce metà sappia che si tratta di un appuntamento e non di una cena informale tra amici, bisogna curare alcuni aspetti fondamentali. Importantissimi la rasatura e il taglio di capelli: una seduta dal barbiere di fiducia è imprescindibile.

Curare il look

Se piace portare la barba lunga, bisogna curarla al meglio. Scegliere con cura il profumo e il look, sempre ricordando che non si deve creare un personaggio ma essere sé stessi. A questo punto è ora di scegliere i posti più belli dove andare con una ragazza per fare una splendida figura al primo appuntamento spendendo poco.

Vietato lasciare le cose al caso. Soprattutto se si vuole fare una buona impressione, è fondamentale programmare tutto. Si potrebbe pensare che basti una cena in un ristorantino elegante o una bella passeggiata in un corso carino. Per la maggior parte delle volte è così, ma bisogna avere anche la capacità di intuire che tipo di persona abbiamo davanti. Sia chiaro, un programma “standard” va benissimo: ma se si vuole davvero stupire il proprio interesse amoroso, le possibilità di farlo ci sono eccome.

I posti più belli dove andare con una ragazza per fare una splendida figura al primo appuntamento spendendo poco

Perché non pensare, ad esempio, a cogliere una delle tante occasioni che si trovano su SkyScanner, prendere due biglietti al volo per una capitale europea e fare lì una passeggiata pomeridiana con gelato? Sarebbe sicuramente un’esperienza indimenticabile, una “follia” che farà sembrare immediatamente originali e intraprendenti. Inoltre, si regalerà alla propria lei un ricordo indelebile. Con meno di cento euro si riesce a fare tutto, trovando le giuste offerte.

Lo scopo principale è quello di creare emozioni, ricordi, qualcosa che leghi soprattutto nei primi tempi della storia nascente. E allora perché non proporre un bel parco giochi? Si tornerà bambini insieme e l’esperienza avvicinerà tantissimo.

Allo stesso modo si potrebbe pensare a un’escape room o a una partita di laser tag: anche le ragazze più impostate si scioglieranno e si divertiranno grazie a questa idea.

Altrimenti, ricordare sempre che l’obiettivo è costruire emozioni e ricordi insieme: magari in una mostra d’arte particolare o a una fiera. Oppure, invece del solito ristorante, meglio scegliere un percorso di degustazione esperienziale. Un ottimo modo per non farsi dimenticare.