Molti di noi si trovano spesso a dover combattere contro i cattivi odori provenienti dal bagno. Non basta fare pulizia quotidianamente o lasciare candeggina nei sanitari, perché puntualmente il problema si ripresenta. Ma se non dipende dalla pulizia, come dovremmo risolvere questo fastidioso inconveniente? Di soluzioni ne esistono diverse, ma quella che andremo a vedere oggi è l’unica a costo zero.

I rimedi più gettonati contro i cattivi odori

Per eliminare l’odore sgradevole in bagno, molti ricorrono alla miscela sempre vincente di aceto e bicarbonato, da lasciare nel water o da versare nei tubi per scrostarli e rimuovere i batteri. Altri, preferiscono accendere qualche candela profumata o lasciare agire i profumatori per ambiente. Ma, a lungo andare, questi profumi diventano pesanti e talvolta fastidiosi, soprattutto se l’essenza è dolciastra. Per quanto riguarda il bicarbonato e l’aceto, sono sicuramente ottimi per attenuare gli odori sgradevoli in bagno, ma da soli potrebbero non essere sufficienti. Esistono delle miscele portentose contro la puzza di fogna in bagno, altrimenti, possiamo provare ad usare un piccolo trucco della nonna.

Candele profumate naturali o grani di pepe

Gli agrumi, il pepe nero e i chiodi di garofano sono profumi che gli insetti detestano. Il pepe poi, ha proprietà antibatteriche. Alcune persone gettano i grani di pepe nel water, per aiutarsi a tenere a bada i cattivi odori del bagno. Molto utile, poi, creare delle candele biologiche con le scorze d’arancia, che profumano l’ambiente e tengono lontani gli insetti volanti. Ma se ci sembra troppo laborioso, potremmo ricorrere alle semplici bucce d’arancia e posizionarle in un luogo strategico nel nostro bagno.

Per eliminare i cattivi odori dal bagno basta usare questo alimento

Il rimedio che stiamo per illustrare non aiuta solo ad eliminare i cattivi odori, ma allontana anche mosche e insetti, che spesso colonizzano il nostro bagno. Sappiamo già che l’acido citrico è un valido aiuto, quando si tratta di disinfettare le superfici, o per rimuovere macchie ostinate. È da sempre un alleato per la rimozione dei batteri, sia in bagno che in cucina. L’acido citrico si trova negli agrumi ed è per questo che dovremmo lasciare delle bucce d’arancia vicino al water. Le scorze d’arancia aiutano a contrastare i cattivi odori, rilasciando un profumo fresco e leggero e, allo stesso tempo, tengono lontane mosche e zanzare, che odiano gli odori forti. Con questo repellente ecologico, potremmo aver trovato la soluzione perfetta per eliminare i cattivi odori dal bagno e tenere lontani gli insetti.

