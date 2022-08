In estate, la lavatrice diventa un’alleata fondamentale. L’azioniamo frequentemente, per rinfrescare più spesso la biancheria e per lavare in modo approfondito i nostri capi intrisi di sudore. Un uso frequente di questo portentoso elettrodomestico, però, comporta un rischio maggiore di cattivi odori, tra calzini, magliette sudate e panni sporchi. Questo, naturalmente, si riversa anche sul nostro bucato. Ma per avere un bucato profumato a lungo, non serve nessun rimedio fantascientifico. Ci basta un solo oggetto e un ingrediente della nostra dispensa.

Da cosa dipendono i cattivi odori

I cattivi odori della lavatrice, solitamente, arrivano dal cestello, dove ristagnano i residui di sporco del bucato. Se l’odore che emana è simile a quello di fogna, potrebbe essere un problema delle tubature, soprattutto se sentiamo lo stesso odore provenire dagli scarichi di altri elettrodomestici. Anche i residui di detersivo che si depositano nei tubi di scarico tendono a rilasciare, nel tempo, un odore sgradevole. Potrebbe essere poi un problema della guarnizione, che contribuisce ai cattivi odori, o talvolta anche della vaschetta del detersivo. In questi casi, è sempre bene fare una corretta e frequente pulizia della lavatrice, per risolvere il problema a monte. Alcuni, invece, preferiscono rifornirsi di prodotti miracolosi e costosi, per far profumare di nuovo il bucato. Ebbene, sia che rientriamo nella prima che nella seconda categoria, possiamo far profumare bucato e lavatrice, senza spendere troppi soldi, con un rimedio davvero portentoso, che lascerà tutti a bocca aperta.

Profumare il bucato a lungo mettendo questo oggetto in lavatrice

Questo rimedio della nonna è un vero portento, quando si tratta di profumare il bucato, e costa sicuramente meno dei tanti prodotti in commercio creati a questo scopo. Quello che ci occorre è:

palline da tennis;

un taglierino;

chicchi di caffè.

Prendiamo le nostre palline da tennis e facciamo un buco sopra di esse col taglierino. Inseriamo i chicchi di caffè all’interno e il gioco è fatto. In 2 minuti abbiamo trovato la soluzione per avere un bucato profumato a lungo. I chicchi di caffè assorbono i cattivi odori presenti in lavatrice e contribuiscono a rilasciare un profumo avvolgente su tutto il bucato. Il foro sulla pallina da tennis dovrà essere piccolo, in modo che i chicchi non escano, disperdendosi in lavatrice. Una volta pronta, non ci resta che posizionare la nostra pallina da tennis “ripiena” nella lavatrice e procedere al lavaggio. Ora sappiamo che possiamo far profumare il bucato a lungo, grazie ad un rimedio della nonna davvero economico.

