Il costume realizzato ad uncinetto fa la differenza, ecco perchè

La tendenza mare crochet si riconferma anche per questa stagione. Che sia a fascia o triangolo, tinta unita o fantasia, il costume è ad uncinetto. I costumi da bagno all’uncinetto sono realizzati a mano seguendo antiche tecniche di lavoro a maglia. Con il termine francese “crochet”, ovvero uncinetto, facciamo riferimento a questa tecnica di lavorazione.

Il costume realizzato ad uncinetto fa la differenza, ecco perché

L’uncinetto è un attrezzo costituito da un bastoncino munito ad una estremità di un uncino che serve per prendere e guidare il filo nelle lavorazioni all’uncinetto. Le origini della lavorazione sono antichissime e difficili da rintracciare, tuttavia ci sono esempi primitivi in ogni angolo del globo. A volte la lavorazione veniva eseguita con uncini sottili con filati molto fini, altre volte con uncini grossi su filati più spessi. La densità e la compattezza del tessuto dipendevano dal tipo di uncinetto e filati utilizzati. Lo strumento, nella sua dimensione più grande, lo usavano i cinesi per fabbricare bambole tridimensionali e dagli africani per fare copricapo destinati ai capo tribù. Inoltre questa tecnica di lavorazione veniva usata dai turchi per creare cappelli e in Scozia per realizzare berretti e mantelli pesanti. L’uncinetto dalla forma più delicata ebbe origine in Italia nel XVI secolo, utilizzato dalle suore nel realizzare addobbi per la chiesa.

La moda dell’estate

Come ogni estate, anche questa porta con sé nuove mode, ed i migliori brand quest’anno sponsorizzano i costumi realizzati ad uncinetto. Questo costume fa la differenza grazie alla tecnica effetto centrino, un’alternativa originale al classico modello elasticizzato. La tendenza moda crochet non include esclusivamente il costume, ma bensì tutto l’abbigliamento. Borse, cappelli e copricostume sono realizzati con lavorazione ad uncinetto. Questa tecnica antica tornata alla ribalta da qualche anno sa unire classico e moderno in un unico indumento.

E’ anche possibile sfoggiare questi costumi senza comprarli in negozio, infatti sono facilmente realizzabili anche a casa. Per molti l’uncinetto è un passatempo rilassante, facile da imparare e praticare. Per lavorare servono solo un uncinetto e un gomitolo di filato. I punti dell’uncinetto nascono da una serie di gettati e riprese del filo, il movimento è sempre lo stesso. Una volta imparato il primo punto, largo alla fantasia per realizzare i costumi.

