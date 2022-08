Ci sono diverse ragioni per le quali i capelli si spezzano. In questo articolo presentiamo 6 errori tipici da evitare per rendere i capelli più forti. Molte persone soffrono di capelli secchi e fragili. Da un lato, la rottura dei capelli è spesso causata da stress, farmaci o squilibri ormonali.

D’altra parte, una struttura del capello danneggiata può essere causata anche da applicazioni esterne (pettinatura troppo energica, coloranti chimici o shampoo). Mentre i cambiamenti fisici e ormonali non possono sempre essere evitati, si possono rinnovare i capelli con uno stile di vita sano.

Come evitare che i capelli si spezzino, 6 errori da evitare per renderli forti ed evitare la fragilità

Se il nostro corpo manca di alcuni minerali, vitamine e oligoelementi, i nostri capelli ne soffriranno e la conseguenza sarà la rottura dei capelli. Questo è particolarmente comune quando c’è una carenza di ferro. Se manca il ferro il metabolismo non funziona più correttamente.

Sia la struttura interna che quella esterna del capello ne risente, cosicché le ghiandole sebacee non funzionano più correttamente e di conseguenza i capelli diventano fragili e sfibrati. Il consiglio è parlare con il proprio medico che ci farà fare un esame del sangue. Il risultato fornirà informazioni su eventuali sintomi di carenza.

Il secondo errore da evitare sarebbe lavare i capelli troppo spesso e troppo energicamente. Se laviamo i capelli troppo spesso, diventeranno più fragili. Il consiglio sarebbe lavarli solo ogni due o tre giorni. Inoltre dovremmo prestare attenzione a non lavarli troppo energicamente, poiché il tessuto duro può danneggiare ulteriormente i capelli già fragili.

Il terzo errore da evitare sarebbe usare shampoo o balsamo non di qualità. Prodotti per la cura e la pulizia inadatti danneggiano i capelli perché alterano il valore del pH. Ciò è particolarmente vero per shampoo con un pH positivo e un alto contenuto di acido. Potremmo usare uno shampoo delicato privo di solfati e detergenti chimici. Sarebbe meglio investire in prodotti per la cura di alta qualità come shampoo senza silicone con ingredienti naturali e con biotina e vitamine.

Altri errori da non fare

Come evitare che i capelli si spezzino con facili e utili consigli. Non dovremmo spazzolare i nostri capelli da bagnati, perché questo non farebbe altro che aumentare la rottura del capello che, quando è bagnato, è più sensibile del solito. Il consiglio sarebbe di asciugare i capelli prima di pettinarli.

Il quinto consiglio sarebbe non esagerare con le acconciature troppo stressanti come la coda di cavallo alta o lo chignon. Avevamo precedentemente proposto tre alternative adatte a non stressare i capelli.

Se utilizziamo queste acconciature tutti i giorni i capelli ne risentiranno. I punti di pressione e l’attrito meccanico danneggeranno permanentemente la struttura, che alla fine porterà alla rottura dei capelli.

Il sesto e ultimo errore da non fare sarebbe decolorare o tingere di frequente i nostri capelli. Questi trattamenti danneggiano la struttura del capello, facendoli apparire tipo “paglia”. Se non possiamo fare a meno di tingere i capelli, cerchiamo di usare una tintura per capelli naturale a base vegetale e usiamo alcuni trattamenti per idratarli, come l’olio di cocco, olio di germe di grano od olio di mandorle.

Alcune erbe medicinali sono considerate dei buoni rimedi casalinghi per contrastare la carenza di ferro, come l’ortica, il timo, il dente di leone o la menta verde. Possiamo preparare delle ottime tisane.

Lettura consigliata

Contro forfora, capelli fragili che cadono e si spezzano ecco 1 prodotto efficacissimo per averli puliti e robusti a lungo