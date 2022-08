In questo periodo, potremmo aver notato un odore alquanto sgradevole provenire dal bagno. Per quanto lo puliamo, dal water fuoriesce una puzza paragonabile a quella che proviene dalle fogne. A volte anche lo scarico della doccia potrebbe essere responsabile dei cattivi odori, specialmente dopo che piove. Se ce lo stiamo chiedendo, la risposta è no: non stiamo sbagliando niente. Molto spesso, non dipende da come puliamo il bagno o dai prodotti che usiamo, ma dal fatto che i sanitari sono ormai datati e col calore, la puzza fa subito capolino. Esiste però un trucchetto per eliminare questo problema e poter accogliere gli ospiti a casa, senza timore che vengano travolti da questo terribile odore.

Da cosa dipende la puzza

Il bagno è una della stanze della casa che frequentiamo di più, soprattutto in estate. Per questo motivo diventa fondamentale pulire i sanitari quotidianamente: il ristagno di germi e batteri contribuisce alla formazione di cattivi odori persistenti nell’ambiente. Anche quando l’acqua scarseggia, come in questo periodo, può capitare che i gas di scarico risalgano più facilmente su per i tubi. Tuttavia, anche pulendo tutti i giorni, ingegnandosi con rimedi per eliminare sporco e calcare e facendo arieggiare bene il bagno, a volte non riusciamo proprio a mandare via questa terribile puzza di pipì. Ed è proprio in questi casi che interviene il trucco che stiamo per svelare.

Per eliminare la puzza di fogna o di pipì in bagno usiamo questo trucchetto

Una volta appurato che la puzza di fogna o di pipì proviene direttamente dal water, possiamo usare un prodotto che tutti abbiamo a casa: il detersivo in polvere per il bucato. Questo prodotto contiene ossigeno attivo, che ha un effetto sbiancante non indifferente. Ci basterà prendere una tazza di detersivo in polvere e spolverizzarlo sulle pareti del water, dopo aver tirato l’acqua. Procediamo spazzolando bene le pareti e i bordi del wc e poi lasciamo agire per 30 minuti. Potremo lasciare a bagno anche lo scopino del wc, affinché si pulisca bene anche lui. Una volta trascorso questo tempo, potremo tirare lo sciacquone. Il risultato sarà un water pulito e profumato a lungo. Se, però, non dovesse essere molto efficace, a causa di sanitari particolarmente vecchi, esiste un’alternativa ancora più furba.

Un altro rimedio anti odore

Per quest’altro rimedio ci occorreranno solo due ingredienti: ammorbidente e alcol denaturato. Ci servirà anche un flacone spray vuoto, in cui metteremo questi due prodotti in parti uguali. Agitiamo bene la nostra miscela e vaporizziamola su sanitari e piastrelle del bagno. Completiamo passando sulle nostre superfici un panno leggermente inumidito. Questo trucco anti puzza non solo renderà il nostro bagno super profumato ma, grazie all’alcol, ci aiuterà a lasciarlo anche perfettamente igienizzato. Per eliminare la puzza di fogna o di pipì dal water e dalle piastrelle, dovremmo provare questo rimedio casalingo. Lascerà tutti a bocca aperta.

