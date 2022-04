Per eliminare e sgonfiare le borse sotto gli occhi basterebbe questo efficace rimedio naturale alternativo al solito trucco

I difetti fisici sono un problema che pesa per moltissimi. Soprattutto quando si formano in parti del corpo che si hanno sempre in bella vista, come il viso. Non sono solo le odiatissime rughe a provocare sconforto e insicurezza. Un’altra minaccia alla nostra bellezza nasce a causa delle famose borse sotto gli occhi.

I fattori che le provocano sarebbero diversi e non dipendono solamente dall’età. Qualcuno prova a ricorrere al trucco, che però fa spendere tempo ed energie ogni volta. Per questo, una valida alternativa potrebbe riguardare i rimedi naturali.

Uno lo abbiamo sempre a disposizione in casa e potrebbe rivelarsi la nostra arma migliore per eliminare e sgonfiare le borse sotto gli occhi.

Definizione e cause dell’inestetismo

Come tutti ben sapremo, le borse sono banalmente i classici rigonfiamenti sotto le ciglia. In termini prettamente medici, si formerebbero a causa di una minor elasticità della pelle e dello sviluppo di edemi e tessuto adiposo.

Le cause di questo inestetismo sono da imputarsi spesso allo scorrere degli anni, che causa la perdita di tono muscolare. Ma tra i responsabili vi potrebbero essere anche il cattivo riposo, stress e stanchezza. Alcuni scelgono di ricorrere alla blefaroplastica per sbarazzarsene, ma non sempre sarebbe necessaria.

Il make up

Se dobbiamo uscire di casa e non vogliamo farci vedere con le borse, potremmo ricorrere al trucco. Iniziamo applicando un correttore aranciato sulla zona in cui c’è ombra e vicino all’attaccatura delle sopracciglia. Usiamo poi le dita per farlo aderire bene alla pelle.

Proseguiamo con un fondotinta da applicare direttamente sull’area del rigonfiamento. Scegliamolo dello stesso colore di quello che mettiamo sul resto del viso. Proseguiamo sfumando col correttore precedente per uniformare.

Infine, stendiamo un velo di cipria di una tonalità non troppo chiara con un piumino di velluto. Se vogliamo possiamo spostare l’attenzione sullo sguardo con una bella passata di mascara, da mettere unicamente sulle ciglia superiori.

Per eliminare e sgonfiare le borse sotto gli occhi basterebbe questo efficace rimedio naturale alternativo al solito trucco

Ma chi non ha voglia o non ama particolarmente truccarsi, come potrebbe sbarazzarsi facilmente delle borse sotto gli occhi? In questi casi esisterebbe un furbo rimedio della nonna da attuare.

Il procedimento è semplice e veloce: dovremo innanzitutto preparare un normale infuso alla camomilla. Quello che beviamo di solito per rilassarci. Dopodiché lo lasciamo in frigo a raffreddare, oppure vi sciogliamo un paio di cubetti di ghiaccio. Quando diventerà abbastanza freddo lo applichiamo sull’area interessata con un fazzoletto.

Volendo, potremmo unire all’infuso un cucchiaio di bicarbonato. Realizzeremo una fantastica crema naturale da stendere sotto gli occhi. Teniamola in posa per 15 minuti prima di risciacquare, per dire definitivamente addio alle borse.

Lettura consigliata

Fantastica questa maschera naturale per liberarsi di macchie dei brufoli e segni dell’acne da fare con 2 soli ingredienti