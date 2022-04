Puntualmente, quando ci si ritrova davanti all’armadio per vestirsi, si passano in rassegna i diversi indumenti facendo varie valutazioni. Oltre a considerare il modo in cui ci calzano, valuteremo anche le circostanze. Queste da un lato riguardano il dress code, dall’altro contemplano anche problemi di vita quotidiana. La comodità sicuramente, ma anche effetti collaterali di alcuni indumenti in determinate situazioni.

Indossare una camicia durante le giornate calde, ad esempio, ci espone al rischio di macchiarla di sudore e ciò ci renderebbe estremamente sciatti. Si arriva dunque a valutare se sia effettivamente il caso, sebbene sia un vero peccato rinunciarvi soprattutto quando si tratta di un capo di tendenza. Quando indossarla risulta però inevitabile, non resta che fare i dovuti scongiuri affinché il sudore non abbia la meglio. In realtà, vi sarebbero delle astuzie per evitare o nascondere gli aloni di sudore.

Lotta contro il sudore

Nell’abbigliamento, per ottenere l’effetto sperato, in taluni casi esistono dei piccoli accorgimenti da adottare. È il caso di alcuni trucchetti per avere la pancia piatta sotto capi aderenti ma anche per evitare una camicia grondante di sudore. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, sicuramente tra le più note soluzioni vi è l’uso di un deodorante traspirante che potrebbe aiutarci.

Meno noti, ma largamente diffusi negli ultimi anni, gli assorbenti ascellari. Si tratta di cuscinetti da porre sotto l’ascella in grado di assorbire il sudore. Per indossare la camicia senza impregnarla di sudore abbiamo però anche qualche altro asso nella manica.

Per evitare o nascondere gli aloni di sudore dalla camicia anche bianca ecco 3 trucchetti oltre al deodorante e agli assorbenti ascellari

Prima di tutto vi sono delle piccole astuzie da adottare nel momento stesso in cui acquistiamo la camicia. La prima è evitare materiali sintetici che ci faranno sudare terribilmente. Non importa quanto il modello ci piaccia, se ci servirà per giornate calde e tendiamo a sudare già molto, è da evitare assolutamente.

Molto meglio optare per materiali naturali quali lino e cotone. Un altro aspetto a cui badare e spesso sottovalutato è il giromanica. Non dovrà essere infatti troppo aderente, perché non solo ci farebbe produrre maggiore sudore ma premendo sull’ascella lo assorbirebbe totalmente.

Vi è poi una soluzione vera e propria che potrebbe evitarci tanto imbarazzo. Questa risulterà utile anche nel caso le chiazze si localizzassero in punti diversi dalle ascelle, ad esempio sulla schiena. Ebbene, il rimedio è quello della nonna, ossia la classica maglia dalla salute. Ovviamente dovrà essere in tessuti naturali e traspiranti.

Questa maglia manterrà il sudore ed eviterà che si trasferisca sulla camicia. Naturalmente la sceglieremo a scollo a V per evitare che il colletto si intraveda. Allo stesso modo, in caso di camicia bianca, sarà bene prenderne una a maniche corte che tende a camuffarsi maggiormente rispetto alla classica canottiera.

