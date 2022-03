La cura del proprio corpo è un fattore da non trascurare se si vuole restare giovani e belli negli anni a venire. L’avanzare dell’età spesso comporta un peggioramento generale del fisico, che fa apparire meno attraenti e in forma. Una delle conseguenze del tempo che trascorre inesorabilmente è la comparsa delle antiestetiche rughe.

Il viso è una delle zone più colpite e che mettiamo più di frequente in bella mostra. D’altronde, non si può pensare di nascondersi sempre dietro un passamontagna quando si esce di casa.

I fattori legati alla nascita delle rughe sono diversi e comprendono anche il nostro stile di vita. Per rimediare, oltre che correggere le abitudini quotidiane, potremmo ricorrere a una comoda e semplice soluzione fai da te.

Le buone regole di prevenzione

Purtroppo, già a partire dai 30 anni la nostra pelle potrebbe perdere tonicità e idratazione, favorendo la comparsa degli odiati inestetismi. Col passare degli anni, poi, la situazione non potrebbe che peggiorare, rendendo ancora più evidenti i segni del tempo.

Per contrastare la comparsa delle rughe è bene iniziare a mettere in pratica le buone abitudini sin da giovani. La prima regola consiste in un buon riposo notturno che consenta alla pelle di rigenerarsi. Durante il sonno sarebbe preferibile dormire sulla schiena e non appoggiare le guance al cuscino.

Se ci piace truccarci, non dimentichiamoci poi di togliere con accuratezza il make up a fine giornata. Puliamo e idratiamo costantemente la pelle, soprattutto prima di coricarci, per farla respirare al meglio. Inutile dire, poi, che i fumatori incalliti o chi predilige gli alcolici dovrebbe cambiare immediatamente le proprie abitudini.

Questa meravigliosa crema naturale sarebbe un portento per sbarazzarsi definitivamente delle rughe sulla fronte, intorno alla bocca e sotto agli occhi

Per eliminare ogni ruga che ha fatto del nostro viso la propria casa potrebbero bastarci 3 semplici prodotti naturali. Si tratta di:

miele tiepido;

qualche goccia di succo di limone;

olio di semi di girasole.

In una ciotolina si mescolano accuratamente tutti gli ingredienti, poi si applica questa crema sulle zone interessate. Aspettiamo circa mezz’ora che agisca, quindi risciacquiamo con una manciata di acqua tiepida. Per finire tamponiamo bene il volto con un asciugamano morbido.

Se vogliamo provare una valida alternativa a questa meravigliosa crema naturale, potremmo miscelare 4 cucchiai di farina integrale con un paio di miele e olio di rosa mosqueta. Come in precedenza utilizziamo la crema come maschera naturale e la facciamo agire per circa 20 minuti, prima di sciacquarla via.