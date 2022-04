Gli inestetismi cutanei sono nemici della nostra bellezza e possono pregiudicare la nostra autostima. Anche se il corpo risente dell’avanzare dell’età, non è detto che anche i più giovani non soffrano di alcune imperfezioni.

Quanti di noi hanno avuto a che fare con la comparsa dei brufoli da ragazzi? Probabilmente in tanti. Non a caso sono un problema tipico di questa fase di vita, ma che potrebbe colpire anche i più maturi. E pensare che anche dopo essersene andati, lasciano quegli sgradevoli segni rossastri sulla faccia.

Soffrire di acne potrebbe preoccupare anche più del dovuto, per cui è bene cercare di porvi rimedio. Senza spendere soldi in cure costose, potremmo tentare di curare la pelle anche da casa nostra. Ci servirà soltanto una maschera naturale da realizzare con appena due ingredienti.

Due errori da evitare

Giovani o meno, se anche noi incappiamo nella fastidiosissima acne dovremo sapere come fare per accelerare la guarigione. O più precisamente, cosa evitare. Infatti, certi comportamenti apparentemente normali sarebbero altamente sconsigliati.

Il primo sbaglio comune riguarda l’esposizione al sole senza una corretta protezione. Sarà pure noioso trattare la pelle con un prodotto adeguato ogni volta che usciamo di casa, ma potrebbe tornarci molto utile.

Il secondo sbaglio è perlopiù una tentazione nella quale spesso si incappa. Riguarda la voglia di spremersi i brufoli sulla faccia. Non facciamolo, o rischieremo di impiegare ulteriore tempo per guarire.

Fantastica questa maschera naturale per liberarsi di macchie dei brufoli e segni dell’acne da fare con 2 soli ingredienti

Per contrastare l’avanzata delle macchie da acne le pubblicità ci consigliano appositi peeling o trattamenti laser. Ma queste cure potrebbero essere piuttosto dispendiose in termini economici, soprattutto in questa fase in cui si punta al risparmio.

Per questo potremmo rivolgerci ancora una volta ai rimedi naturali. Tra i tanti sembrerebbero particolarmente efficaci il succo di limone, il bicarbonato di sodio e l’aloe vera. A questi più risaputi si aggiungerebbe un ulteriore alleato di bellezza: la liquirizia.

Con il suo estratto potremmo realizzare in pochi passi un’eccezionale maschera naturale antiacne. Ci basterà diluire una parte di estratto di liquirizia in 10 parti di acqua distillata, quindi applicare tutto sul viso. Terminiamo il trattamento massaggiando la cute con un po’ di crema idratante. Sarebbe fantastica questa maschera naturale per liberarsi di macchie e imperfezioni una volta per tutte.

Lettura consigliata

Questa meravigliosa crema naturale sarebbe un portento per sbarazzarsi definitivamente delle rughe sulla fronte, intorno alla bocca e sotto agli occhi