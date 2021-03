Quando i capelli si elettrizzano, tenerli in ordine diventa impossibile. L’effetto crespo e le ciocche che sfuggono rovinano qualsiasi acconciatura. E se si decide di lasciare i capelli sciolti, l’effetto paglia è dietro l’angolo.

Certo, esistono metodi per prevenire il problema. Ma come correre ai ripari quando il danno è fatto? Per fortuna, esiste un trucco perfetto per quando si è di corsa. Infatti, per domare istantaneamente i capelli elettrici basta questo oggetto che abbiamo già in casa. Scopriamo di cosa si tratta.

I foglietti miracolosi contro l’elettricità statica

Per domare istantaneamente i capelli elettrici basta questo oggetto che abbiamo già in casa: i foglietti antistatici per l’asciugatrice. Questi servono proprio per prevenire l’energia statica.

Inoltre, rendono il bucato più morbido e profumato. Lo stesso effetto che i foglietti regalano ai vestiti può essere sfruttato per i capelli. Infatti, i foglietti contengono ingredienti con carica positiva. Questi neutralizzano la carica negativa dei capelli.

Ma come utilizzare i foglietti per asciugatrice sui capelli? Il trucco è passarli sulle lunghezze, dalla radice fino alle punte. Non bisogna applicare troppa pressione. Il risultato sarà un finish morbido e liscissimo. In alternativa, si possono strofinare pettini e spazzole con i foglietti. Poi, usarli normalmente per pettinarsi.

Foglietti per l’asciugatrice sui capelli: i vantaggi in più

Usare i foglietti per l’asciugatrice non è certo l’unico metodo per domare i capelli elettrici. Ma questo trucchetto offre dei vantaggi addizionali. Non solo è davvero rapido. È anche perfetto per le situazioni d’emergenza: basta avere sempre un foglietto in borsa per sistemare i capelli quando si è fuori casa.

Un’altra soluzione rapida è la usare la lacca o un goccio di crema idratante. Ma questi prodotti possono rendere i capelli oleosi o impiastricciati. Soprattutto se si ha una chioma che già tende al grasso (a proposito: ecco il rimedio naturale che chi ha i capelli grassi deve assolutamente provare). Al contrario, i foglietti per l’asciugatrice evitano l’effetto appiccicaticcio.

Infine, c’è chi usa i foglietti per l’asciugatrice strofinati sul corpo come repellente d’emergenza contro gli insetti. Una chioma lisciata coi foglietti, quindi, potrebbe addirittura allontanare le zanzare!