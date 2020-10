Se hai i capelli grassi, avrai purtroppo notato che lavarli più spesso non è la soluzione. C’è infatti una predisposizione genetica a soffrire di questo inestetismo, che non ha nulla a che fare con la frequenza delle docce. L’aspetto unto e appiccicoso della tua chioma è causato dalla secrezione sebacea, che si deposita sul cuoio capelluto e sulle radici dei capelli. Questa sostanza è responsabile dell’aspetto spento e poco vitale dei tuoi capelli. Cosa fare, allora, per combattere i capelli unti? In commercio esistono molti prodotti dedicati a questo problema. Ma c’è chi preferisce risparmiare e usare ingredienti del tutto naturali per la propria cura personale. Sei anche tu fra questi? Allora, se hai i capelli grassi devi assolutamente provare questo rimedio naturale.

I benefici del sale di Epsom per i capelli

Ti abbiamo già parlato dei sorprendenti effetti del sale di Epsom su acne, brufoli e punti neri. Se ti sei perso l’articolo, puoi leggerlo qui. Questa sostanza, nota anche come epsomite, sale inglese o sale amaro, ha numerosi effetti benefici per l’organismo. È infatti utile, fra le altre cose, per combattere i problemi intestinali e muscolari, le emicranie e lo stress.

Non molti però conoscono il suo potenziale per la cura dei capelli. Benché non esistano prova scientifiche al riguardo, chi ha testato il sale di Epsom sul proprio cuoio capelluto è generalmente rimasto soddisfatto. Infatti, la sostanza dona volume ai capelli grassi, aiutando a rimuovere il sebo. Inoltre, il magnesio contenuto nel sale di Epsom può contribuire a nutrire e rafforzare il cuoi capelluto e i capelli stessi. Si tratta di un prodotto economico e del tutto sicuro, a meno che tu non sia allergico. Quindi, se hai i capelli grassi devi assolutamente provare questo rimedio naturale.

Come applicare il sale di Epsom

Per applicare il sale di Epsom sui tuoi capelli, mischia parti uguali di shampoo e sale. Dopodiché, utilizza il trattamento come se fosse un normale shampoo. C’è chi consiglia di lavare prima i capelli senza sale, e utilizzare il trattamento naturale solo al secondo lavaggio. In questo modo si faciliterebbe l’assorbimento del magnesio. Se incorpori il sale di Epsom nella tua routine di cura del capello, attenzione a non esagerare. Infatti, il sale rischia di seccare e danneggiare la chioma. Limitati quindi a utilizzarlo una doccia sì e una no. Vedrai che i tuoi capelli saranno più sani, leggeri e voluminosi. Insomma, se hai i capelli grassi devi assolutamente provare questo rimedio naturale.