Per disintossicare fegato e intestino e fare il pieno di ferro, calcio e vitamina C basta questa zuppa cremosa e veloce

Avere un corpo in salute è fondamentale per stare bene e vivere felici. Ecco perché è bene prendersene cura in ogni modo possibile. Sappiamo che dedicare ogni giorno al movimento e allo sport fortifica il fisico e allontana le malattie. Ma non è l’unica formula che ci serve. Infatti, affinché l’organismo funzioni alla perfezione dobbiamo nutrirlo come si deve.

Avere una dieta varia, ma soprattutto equilibrata, ci consente di costruire ogni giorno il nostro benessere. Mangiare cibi di qualità e nelle giuste quantità è una formula vincente per avere il corretto peso corporeo e prevenire ipertensione, diabete, malattie metaboliche e alcuni tumori. Eppure, concedersi qualche sgarro ogni tanto non può far male.

Capitano a tutti cene festose dove si esagera con cibo e alcol. In questi casi, per disintossicare fegato e intestino e aiutare l’organismo, non c’è modo migliore che selezionare alcuni alimenti benefici. Ecco perché abbiamo pensato a una zuppa ristoratrice che possa depurare l’organismo dalle tossine e dagli eccessi. Occorreranno pochissimi ingredienti e una ventina di minuti di cottura. Questa semplicissima zuppa nutriente ci sorprenderà col suo gusto e ci farà subito sentire meglio.

Ingredienti per la zuppa disintossicante ai tre sapori

Quando vogliamo ripulire intestino e fegato, una zuppa è una delle preparazioni più semplici e indicate per farlo. Quella di oggi si serve di tre ingredienti che possono avere grandi benefici sullo stomaco. I primi due sono lo zenzero e la curcuma, una radice e una spezia cui sono riconosciute proprietà disintossicanti, antinfiammatorie e antiossidanti. Lo zenzero, inoltre, pare sia un ottimo aiuto per il metabolismo.

A questi aggiungiamo un ingrediente che negli ultimi anni sta avendo una riscoperta grazie alla cucina orientale. Si tratta delle alghe, e in particolare dell’alga Nori, ricca di vitamina A e C e di calcio. A questi aggiungeremo una cipolla tagliata a fette, due carote e dei fiocchi di avena. Ma vediamo come prepararla.

Per disintossicare fegato e intestino e fare il pieno di ferro, calcio e vitamina C basta questa zuppa cremosa e veloce

Per prima cosa prendiamo una pentola capiente e versiamo un filo di olio d’oliva. Uniamo la cipolla (o porro), lo zenzero e mezzo cucchiaio di curcuma e facciamo soffriggere aggiungendo un cucchiaio di acqua. A questo punto uniamo le carote, aggiungiamo 300 ml di acqua e le alghe spezzettate. Portiamo a ebollizione e facciamo cuocere per 15 minuti. Quando la zuppa è pronta possiamo scegliere se passarla con mixer o aggiungere direttamente i fiocchi d’avena. Il nostro intestino, insieme al fegato, saranno felici di questa coccola benefica.

Lettura consigliata

Bastano pochi e semplici ingredienti per questa cremosa zuppa d’autunno che potrebbe abbassare il colesterolo