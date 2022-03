Potremmo dire senza il timore di esagerare che lo stress è una delle più grandi piaghe della nostra epoca. Chi vive in una società moderna è quasi sempre abituato a un sentimento di ansia e stress, che ci assale troppo spesso durante la nostra vita quotidiana. Siamo stressati per il lavoro, per le nostre finanze, per i problemi di famiglia e per i piccoli ostacoli quotidiani come il traffico e la burocrazia. Gli effetti negativi dello stress sulla nostra salute sono tristemente noti: uno stress psicologico potrebbe avere conseguenze negative su tutto il nostro corpo, dal sistema circolatorio, a quello immunitario, all’apparato digerente e, naturalmente, anche sulle nostre facoltà mentali. Per questo, è importante conoscere il nemico che stiamo combattendo e quali sono i meccanismi attraverso cui lo stress danneggia la nostra salute.

Conosciamo meglio i meccanismi dello stress per imparare a combatterlo

Ad aiutarci a comprendere meglio come funziona lo stress e perché noi abitanti delle società moderne ne siamo così colpiti, entra in scena uno dei più grandi comunicatori contemporanei. Robert Sapolsky, un neurobiologo e primatologo americano che si è specializzato proprio nello studio dei meccanismi dello stress. Lo studioso ha scritto un libro, dal simpaticissimo titolo Perché alle zebre non viene l’ulcera, che ci spiega esattamente come funzionano i meccanismi dello stress.

Ci terrà incollati alle pagine questo libro divertente che spiega tutto su ansia e stress e ci aiuta a combatterli subito

Perché alle zebre non viene l’ulcera è un libro accessibile praticamente a tutti. Con grandissimo rigore scientifico, ma anche con umorismo e linguaggio semplice, l’autore analizza in maniera coinvolgente e divertente i meccanismi, le cause e gli effetti dello stress. Sul nostro corpo e sulla nostra psiche. Nel corso del libro, troveremo la risposta alla domanda del titolo. Ovvero, parafrasando, perché noi umani del XXI secolo siamo così soggetti alle malattie dello stress, mentre altri animali non soffrono conseguenze così negative.

Come funziona lo stress e come combatterlo

Nel corso del libro, scopriremo moltissime curiosità su come funziona il nostro corpo. Abbandoneremo alcune nozioni sbagliate e formeremo una visione completamente nuova su che cosa sia veramente lo stress. E perché sia diventato una grandissima piaga delle nostre società. In ultimo, scopriremo anche dei trucchi e dei consigli per tenere a bada lo stress nella nostra vita quotidiana. Perché alle zebre non viene l’ulcera ci terrà incollati alle pagine e diventerà una preziosissima aggiunta alla nostra libreria.

