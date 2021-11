I dati della Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare parlano chiaro. In Italia circa il 34,3 per cento degli uomini e il 36,6 per cento delle donne soffre di colesterolo alto. Tanti sono i fattori che influiscono su queste percentuali.

Per ogni persona, poi, i livelli di colesterolo possono aumentare o diminuire per svariate ragioni. Età, sesso, fumo, sedentarietà, meno pausa ma soprattutto il cibo. L’alimentazione, lo abbiamo visto più volta, è alla base della salute dell’essere umano. Siamo ciò che mangiamo e per questo dovremmo fare attenzione a cosa portiamo alla bocca.

Numerosi Istituti della Salute, come in questo caso la Fondazione Veronesi, affermano l’importanza di una dieta equilibrata. Per difendersi dall’ipercolesterolemia gli alimenti principali da preferire sono verdura, cereali e legumi.

Una zuppa mille benefici

Proprio questi ultimi sono protagonisti della ricetta di oggi. Infatti, bastano pochi e semplici ingredienti per questa cremosa zuppa d’autunno che potrebbe abbassare il colesterolo. Ecco perché i legumi sono considerati un alimento importantissimo per mantenere i livelli di colesterolo bassi.

Con la presenza di saponine e lecitina, le molecole di colesterolo vengono smaltite più facilmente. Precisamente, si consiglia di mangiare legumi un minimo di 2 volte a settimana. Grazie al loro apporto di fibre, i legumi possono aiutare nell’assorbimento dei grassi e dei carboidrati. Al contempo possono tenere a bada i livelli nel sangue. Tutti questi benefici possono essere contenuti in una sola zuppa. Vediamo come insieme.

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono:

200g di legumi secchi misti;

1 carota;

1 cipolla;

150g di cavolo nero;

alloro, salvia;

olio e sale;

Procedimento

Per chi non ha molto tempo e vuole saltare l’ammollo, le lenticchie e la cicerchia solitamente non ne hanno bisogno. Per altri tipi di legumi, come ceci, fagioli azuki etc, bisognerà metterli in acqua per una notte.

Iniziamo tritando la cipolla e la carota. Versiamoli in una padella dai bordi alti o una pentola di coccio. Uniamo un cucchiaio di olio e facciamo soffriggere qualche minuto. Aggiungiamo le erbe aromatiche tritate e il cavolo nero a pezzi. Qui troviamo come pulirlo e cucinarlo.

Versiamo adesso i fagioli azuki o altri legumi. Aggiungiamo acqua calda o eventualmente u brodo vegetale. Infine uniamo le lenticchie. Aggiustiamo di sale. Ora lasciamo cuocere fino a che i legumi non risultano morbidi. Serviamo la zuppa con un fino d’olio e un rametto di rosmarino, insieme accompagniamo la zuppa con dei crostini di pane abbrustolito.