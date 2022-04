La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati. Una vera e propria grande scoperta di cui oggi non sapremmo fare a meno. Per garantirne la buona funzionalità, la lavatrice va sottoposta periodicamente ad una corretta manutenzione. Ciò che stiamo per dire a molti potrà sembrare strano, forse quasi un paradosso. Ebbene, ogni tanto dobbiamo lavare la lavatrice. A ben pensarci, però, quanto appena detto ha un senso logico. La lavatrice serve per pulire i panni sporchi. Ciò significa che, ogni volta che la utilizziamo, questa viene a contatto con lo sporco che nel corso del lavaggio si stacca dagli indumenti. Questo sporco, unito poi all’acqua che è sempre in circolazione, a lungo andare può favorire lo sviluppo di muffe e batteri. Questi si vanno ad accumulare principalmente nei filtri, nel tamburo e nel cestello.

Si tratta di componenti dannosi per la nostra salute. Ma non solo. Se la lavatrice non viene pulita e igienizzata con una certa regolarità, comincerà a dare problemi e a funzionare male. Non avremo più bucati ben puliti né tantomeno profumati. Senza dimenticare i danni in cui potrebbe incorrere l’elettrodomestico stesso. Se trascurati, gli elettrodomestici, ad un certo punto, non funzioneranno più del tutto. Saremo così costretti ad acquistarne di nuovi, spendendo parecchi soldi.

Per mantenere in buona salute la lavatrice, la dobbiamo disinfettare periodicamente. Per igienizzare la lavatrice molti usano la candeggina. Oppure fanno un lavaggio a vuoto inserendo del bicarbonato al posto del comune detersivo. Continuando a leggere questo articolo scopriremo un altro sistema davvero interessante per pulire a fondo la lavatrice. Non servono detersivi costosi. Utilizzeremo due semplicissimi ingredienti che tutti hanno sempre in casa.

Per disinfettare la lavatrice rimuovendo batteri e calcare non bicarbonato o candeggina ma 2 ingredienti che tutti abbiamo in cucina

Per lavare a fondo la lavatrice ed igienizzarla, dovremo farle fare un giro a vuoto. Prima di azionarla, però, dovremo inserire nel cestello una miscela così composta:

200 ml di aceto bianco;

18 g di lievito in polvere.

Una volta fatto questo, impostare la temperatura a 90° e avviare. Tutto davvero molto semplice ed economico. Così facendo, la nostra lavatrice tornerà a brillare e sarà libera da batteri, calcare e odori cattivi. L’ideale sarebbe ripetere l’operazione appena descritta almeno una volta ogni mese. Ecco, quindi, cosa fare per disinfettare la lavatrice rimuovendo batteri e calcare. Al prossimo giro di bucato noteremo subito la differenza. I nostri panni risulteranno infatti più profumati. Nel caso poi dei bianchi, questi saranno decisamente più splendenti. Infine, per asciugamani morbidi e profumati, attenzione anche a questi 2 errori molto comuni.

