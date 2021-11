Il ferro da stiro è un elettrodomestico presente praticamente in tutte le case. Stirare è una delle mansioni più noiose. Ecco perché si tende a stirare meno cose possibili, come ad esempio gli strofinacci della cucina, la tovaglia di “tutti i giorni” e gli asciugamani. Tuttavia, ci sono dei capi che non è proprio possibile non stirare. Pensiamo già solo alle camicie e alle magliette che rimarrebbero sgualcite e con orribili grinze.

Come qualsiasi altro elettrodomestico, anche il ferro da stiro può talvolta presentare problemi e malfunzionamenti. Proviamo allora ad andare a vedere una situazione tipo. Scopriremo che basterà fare queste 3 semplicissime operazioni per risolvere un problema molto comune del ferro da stiro e non doverne comprare uno nuovo.

Il ferro da stiro perde acqua dalla piastra

Sicuramente si tratta del problema più diffuso che sarà di certo capitato a tutti e non soltanto una volta. Quando stiriamo, ecco che l’acqua comincia a fuoriuscire in maniera abbondante direttamente dalla piastra. La biancheria si bagna oltremodo e, addirittura, può anche capitare che quest’acqua vada a macchiare di giallo o di marrone i nostri panni.

Un gran bel disastro perché, come minimo, saremo costretti a rifare la lavatrice. Per quanto, invece, riguarda l’elettrodomestico, prima di correre al centro commerciale ad acquistarne uno nuovo, proviamo a capire dove sta il problema.

Anzitutto, potrebbe essere che stiamo usando male il ferro, magari perché è nuovo e non siamo ancora pratici. Infatti, se il ferro non ha ancora raggiunto la giusta temperatura, spesso perde acqua dalla piastra. Questo accade perché si viene a creare della condensa. Lo stesso può avvenire se non lo abbiamo impostato sul tipo di tessuto esatto che stiamo stirando.

In caso di dubbio, per una corretta regolazione, consultare le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni.

Tutta colpa del calcare

Ecco qui un’altra comunissima causa. Se utilizziamo acqua del rubinetto (e soprattutto se questa è piuttosto dura) con gran facilità può formarsi un accumulo di calcare nel serbatoio del nostro ferro da stiro. Nessuna paura, perché il problema si può risolvere facilmente. Vediamo come procedere.

Prepariamo una soluzione costituita da acqua distillata e aceto, diluito al 50%. Riempire quindi la caldaia del ferro ed accenderlo. Una volta raggiunta la temperatura, fargli scaricare il vapore impostando la potenza al livello massimo.

Fatto ciò, ripetere la stessa operazione utilizzando, però, questa volta, soltanto acqua distillata pura. Così facendo, eviteremo il rischio che l’odore dell’aceto possa rimanere sui vestiti alle prossime stirature.

Ed infine, occhio ai livelli

In genere, sul serbatoio di ogni ferro da stiro è riportata una linea che non andrebbe mai superata con la quantità di acqua. Superando il limite, infatti, è altamente probabile che il nostro ferro cominci a perdere, non solo dalla piastra, ma anche dalla parte superiore quando lo teniamo in posizione orizzontale. Quindi, evitiamo di oltrepassare tale linea.

Ovviamente, se le cause che abbiamo esposto, con le relative soluzioni, non hanno risolto il problema, è bene rivolgersi ad un tecnico o addirittura sostituire l’elettrodomestico.

