Fare la lavatrice non è sempre semplice. Bisogna dividere il bucato tra bianchi e colorati e fare un’ulteriore distinzione tra i vari tessuti. Lavare gli asciugamani, invece, potrebbe sembrare una questione molto facile. Del resto, non si tratta di capi d’abbigliamento delicati o costosi. Tuttavia, tutta questa semplicità è in realtà solo apparente. Specie se vogliamo ottenere strabilianti risultati dal nostro lavaggio. Come in tutte le cose, quando si pensa siano facili e banali, si tende a sottovalutarle, commettendo anche errori piuttosto grossolani.

Infatti, per lavare gli asciugamani in maniera corretta bisogna conoscere alcuni passaggi fondamentali. Inoltre, è bene utilizzare i prodotti giusti. Altrimenti, ci ritroveremo con salviette dure, rigide e che non assorbono l’acqua. Vediamo quindi insieme come lavare gli asciugamani in lavatrice per averli sempre morbidi e profumati evitando 2 errori comuni ma madornali.

Occhio alle temperature

Per la funzione che svolgono, gli asciugamani andrebbero lavati ad alta temperatura perché si devono igienizzare. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai tessuti. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di spugna. E quindi vanno benissimo i classici 60 °C. Se, però, abbiamo salviette più delicate, magari di lino o fiandra, oppure con ricami particolari lungo i bordi, allora è meglio fare un lavaggio più delicato, a 40 °C o 30 °C.

In genere, va poi impostato il ciclo “cotone” o “bianco/colorati”.

Come lavare gli asciugamani in lavatrice per averli sempre morbidi e profumati evitando 2 errori comuni ma madornali

Dopo questa premessa generica, passiamo ad affrontare 2 errori che molti commettono.

Si tende a pensare che più detersivo utilizziamo e più i nostri capi usciranno puliti alla perfezione. Ma le cose non stanno proprio così. La buona riuscita del lavaggio dipende fondamentalmente dallo sfregamento dei vari capi. Un eccesso di detersivo non solo è inutile, ma è uno spreco che va anche ad inquinare l’ambiente.

Inoltre, nel caso specifico degli asciugamani, bisognerebbe usare la metà della solita dose di detersivo. Infatti, un eccesso di sapone potrebbe danneggiare il tessuto, rendendo così gli asciugamani meno morbidi.

Nel caso di asciugamani molto delicati, poi, è meglio usare un detersivo apposito.

Passiamo ora al secondo errore

Molti pensano che l’ammorbidente sia fondamentale per avere asciugamani morbidi. In realtà, questo prodotto lo dovremmo proprio evitare. L’ammorbidente, infatti, rende morbidi e più elastici i vestiti. Invece, nel caso degli asciugamani, riduce il loro potere assorbente e quindi fa perdere la loro funzione. Se proprio non possiamo fare a meno dell’ammorbidente, limitiamoci nell’utilizzo: versiamone quantità minime e soltanto ogni 3 o 4 lavaggi.

Approfondimento

Come lavare e disinfettare i calzini bianchi a mano e in lavatrice per farli tornare come nuovi, morbidi e bianchissimi con prodotti economici e naturali