Siamo nel pieno della stagione primaverile e le giornate soleggiate sono ormai sempre più frequenti. Sfortunatamente, il caldo non porta solo la fioritura di piante incantevoli e fiori sgargianti, ma anche molti insetti. Infatti, è proprio questo il periodo dell’anno in cui molti animali sono attivi ed escono allo scoperto. Possiamo vederlo con le formiche, con le mosche, con vespe e calabroni, ma anche con blatte e scarafaggi. Come sappiamo, tutti gli insetti possono essere molto fastidiosi. Tuttavia, se parliamo di scarafaggi e blatte, questi potrebbero rappresentare un vero pericolo per la salute. Ecco perché è importante cercare dei rimedi per allontanarli dalle nostre case.

Se non vogliamo usare pesticidi, possiamo ricorrere a diversi rimedi della nonna molto efficaci e alla portata di tutti. Tra i metodi naturali più conosciuti ci sono lo zucchero e il bicarbonato. Pare infatti che gli scarafaggi siano attirati dall’odore dello zucchero, mentre il bicarbonato serve ad eliminarli. Oggi vogliamo suggerire dei metodi alternativi, ma altrettanto utili.

Non zucchero e bicarbonato, per eliminare scarafaggi e blatte e tenerli lontani da casa facilmente bastano 3 incredibili rimedi naturali

Uno dei rimedi più conosciuti è il sapone di Marsiglia. Questo prodotto, dagli utilizzi sorprendenti, è davvero formidabile contro gli scarafaggi. Se vogliamo che questi insetti non si avvicinino alle nostre case, basterà diluirne una piccola quantità in acqua tiepida e miscelare il tutto. Per aumentare l’azione di questo profumatissimo repellente naturale, possiamo aggiungere alla soluzione il succo di mezzo limone. Vaporizziamo il repellente nelle zone a rischio come davanzali, porte e finestre, ma anche in prossimità di crepe e fessure.

Rosmarino e cetriolo

Il cetriolo è un ortaggio che possiede un odore insopportabile per scarafaggi e blatte. Se vogliamo tenerli lontani dagli ambienti domestici, sistemiamo qualche buccia di cetriolo dentro una vecchia lattina oppure in una vaschetta di plastica. Possiamo aggiungere anche qualche foglia di rosmarino oppure poche gocce del suo olio essenziale per rendere infallibile questo rimedio. I nostri ambienti saranno invasi da un gradevole profumo e gli insetti non oseranno avvicinarsi.

Vaselina e bucce di mela

Non zucchero e bicarbonato, per eliminare scarafaggi in modo naturale possiamo realizzare una trappola se i repellenti non bastano. Procuriamoci una bottiglia di plastica e tagliamola a metà facendo molta attenzione. Mettiamo al suo interno qualche buccia di mela, mentre sul bordo interno della bottiglia applichiamo un sottile strato di vaselina. Scarafaggi e blatte saranno attratti dall’odore dolciastro della mela e si avvicineranno alla bottiglia. Una volta entrati, rimarranno bloccati dentro alla bottiglia per via della vaselina. In questo modo, ci saremo liberati una volta per tutte della presenza degli scarafaggi in casa.

