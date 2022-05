Un orto curato e in buona salute richiede le attenzioni necessarie e qualche piccolo accorgimento per massimizzare la produzione. In primavera inoltrata molti hanno iniziato a piantare le zucchine, ortaggi onnipresenti tra le colture.

In cucina sono risorse preziose, ma per poterle impiegare nelle proprie ricette è necessario saperle far crescere. Oggi non faremo le solite raccomandazioni riguardo il concime e le irrigazioni. Bensì, sveleremo il nome di un alleato di questi ortaggi che, semplicemente piantato accanto ad essi, offrirà enormi vantaggi.

Le consociazioni

Molti sapranno che accoppiare determinate verdure porta grandi benefici al raccolto. Questo perché alcune varietà si aiuterebbero a vicenda e traggono il massimo dalla loro vicinanza. Ma non tutti gli accostamenti sono consigliabili, poiché in alcuni casi si rischierebbe di ottenere l’effetto contrario a quello desiderato.

Le zucchine sono ortaggi che occupano molto spazio e richiedono altrettanto nutrimento. Le colture nei paraggi dovrebbero essere al contrario poco ingombranti, ma avere simili bisogni nutritivi. Fagioli e mais sono un’ottima scelta da affiancare, forse la migliore.

In ogni caso, vi sono anche altri vegetali che danno il meglio di sé accanto alle zucchine. Parliamo di erbe aromatiche come menta piperita, prezzemolo e aneto, che offrono protezione dagli attacchi dei parassiti. Le tanto apprezzate patate, invece, sarebbero da tenere rigorosamente alla larga, se non vogliamo compromettere il raccolto.

Piantare vicino alle zucchine questa pianta bella e resistente sarà un grande vantaggio per l’orto e moltiplicherà il raccolto

Tra gli alleati numero uno delle nostre zucchine sembrerebbe spiccare una piantina su tutte: il nasturzio. È un fiore dai colori sgargianti e con proprietà apprezzatissime in cucina e nell’orto. Infatti, quest’adorabile piantina contribuirebbe a scacciare afidi, formiche e lumache che, a proposito, potremmo allontanare anche in questo modo. Inoltre, sembrerebbe essere una sorta di calamita per api e farfalle, insetti utilissimi per impollinare i fiori delle zucchine e permetterne la riproduzione. Ecco perché dovremmo pensare di piantare vicino alle zucchine questa pianta speciale.

Il nasturzio sboccia dalla tarda primavera con eleganti fiori rossi, gialli e arancioni. Non richiede attenzioni particolari, tuttavia predilige il clima caldo e soleggiato. Le innaffiature dovrebbero avvenire a terreno asciutto, ma con maggior frequenza durante la fioritura. Inoltre, il nasturzio è pienamente commestibile. Pertanto, è possibile sfruttarlo in cucina per realizzare deliziose insalate e insaporire tanti piatti.

