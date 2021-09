Negli ultimi anni sempre più persone prestano una crescente attenzione alla cura dell’aspetto e in particolare della pelle. Infatti, se un tempo lavarsi il viso appena svegli era la beauty routine di moltissimi, oggi le cose sono diverse. Inoltre, anche la qualità dei prodotti è sempre più importante per i consumatori, che non si accontentano di ingredienti di second’ordine. Infatti, a seconda del proprio tipo di pelle, le persone sceglieranno prodotti specifici e di qualità, senza compromessi.

Ma come capire se il prodotto scelto è giusto per la propria pelle? La risposta sta negli ingredienti e continuando a leggere vedremo qual è uno degli ingredienti migliori delle creme per pelli secche.

Per dire addio alla pelle secca è questo l’ingrediente essenziale nelle creme viso: l’olio di macadamia

L’olio di macadamia è un olio ricco di proprietà che si estrae dalle noci di macadamia, originarie dell’Australia. Queste noci sono piene di antiossidanti, ovvero di sostanze che combattono l’invecchiamento cellulare e i danni alle cellule. Per la pelle, gli antiossidanti sono utili per prevenire le rughe e per una cute liscia e compatta. Per questo, l’olio di macadamia è già un buon alleato.

In più, quest’olio ha proprietà emollienti e rigeneranti, utilissime per idratare in profondità le pelli secche e per avere la pelle liscia e morbida sempre. Proprio per queste ragioni, l’olio di macadamia è un ingrediente prezioso di molte creme e maschere per pelli secche.

Quest’olio dalle molte proprietà non si usa solo per le creme viso, ma anche per molti altri scopi.

Usi e applicazioni dell’olio di macadamia

Per dire addio alla pelle secca è questo l’ingrediente essenziale nelle creme viso: l’olio di macadamia. Ma non solo, oltre ad essere un utilissimo ingrediente per prodotti cosmetici per la pelle secca, quest’olio si usa per:

trattamenti anticellulite: in tanti prodotti anticellulite uno degli ingredienti chiave è proprio l’olio di macadamia. Infatti, quest’olio è perfetto per ridurre l’odioso effetto a buccia d’arancia che in molte hanno;

idratare i capelli sfibrati: per restituire vita e luce ai capelli, specialmente quelli ricci. In questo caso, si può massaggiare direttamente qualche goccia d’olio sui capelli umidi a fine lavaggio, o acquistare maschere con l’olio come ingrediente;

rinforzare le unghie: massaggiando le unghie con qualche goccia d’olio, si potranno nutrire a fondo e rafforzare. Si consiglia di fare questo trattamento circa 2 volte alla settimana, e attendere almeno 2 settimane per i primi risultati.

Perciò, è questo l’ingrediente da cercare nei prodotti per la pelle secca, ma non solo, per avere la certezza di scegliere un prodotto di qualità.

