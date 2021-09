Creme e cosmetici hanno una data di scadenza riportata sulle confezioni. Ed è buona cosa attenersi in maniera scrupolosa a tali indicazioni poiché si tratta di prodotti che applichiamo direttamente sulla pelle. Utilizzare una crema scaduta, nella migliore delle ipotesi, sarà inefficace. Nei casi peggiori, tuttavia, potrebbe anche scatenare qualche reazione cutanea.

In questo periodo dell’anno, immancabilmente tutti ci ritroviamo con flaconi di creme solari aperti e non finiti. La data di scadenza riportata sulle confezioni va però intesa a confezione chiusa ed integra. Ciò significa che i rimasugli di lozione non ci saranno più utili. È infatti consigliato l’utilizzo di tali prodotti entro un breve periodo di tempo dal momento dell’apertura, in genere 2-3 mesi. Sconsigliatissimo quindi sperare di poterle riutilizzare il prossimo anno in spiaggia. Ma nessuno butterà più le creme solari avanzate dopo aver scoperto questi geniali riutilizzi.

Gettare via gli avanzi di questi prodotti spiace infatti sempre molto anche perché, in genere, le creme solari non sono per nulla economiche, specie se di marchi noti e se le abbiamo acquistate in profumeria anziché al supermercato. Sistemi per riutilizzarle però esistono, e oggi li spiegheremo.

Nessuno butterà più le creme solari avanzate dopo aver scoperto questi geniali riutilizzi

Vediamo quindi come riutilizzare le creme solari avanzate.

Residui di colla e adesivi

Capita spesso che residui di colla, adesivi e nastro adesivo rimangano incollati sulle superfici rendendole appiccicose. Un esempio classico sono i barattoli di vetro che vogliamo riutilizzare per conserve e marmellate, e dai quali dobbiamo togliere l’etichetta. Basterà applicarvi sopra un goccio di crema solare, lasciare in posa per qualche minuto, e tali residui si staccheranno con gran facilità.

Lucidare il metallo annerito

Spesso gli oggetti in metallo anneriscono a causa del processo di ossidazione. Per risolvere il problema, basterà strofinare con delicatezza l’oggetto in questione con un goccio di crema solare e un panno morbido e pulito. In breve, il nostro oggetto tornerà a brillare.

Eliminare macchie di inchiostro dalle mani

Le mani sporche di penna, pennarello ed evidenziatore, torneranno presto pulite massaggiandole con un po’ di crema solare. Basterà strofinare qualche minuto, con delicatezza, come se fosse un normale sapone.

Oggetti in pelle

Grazie alla sua consistenza piuttosto oleosa, la crema solare si rivela infine molto utile anche per la pulizia degli oggetti in pelle: divani, poltrone, scarpe, cinture…

Qualunque uso si decida di farne, si raccomanda sempre di testare una minima quantità di prodotto su una piccola parte della superficie da trattare. Ad esempio, un angolino nascosto dell’oggetto in pelle o metallo, o l’incavo del polso nel caso della pulizia dell’inchiostro.

