Quando l’età comincia ad essere un numero importante, verosimilmente sopra i 70 anni, e le capacità psico-fisiche vacillano, anche la propria casa può diventare pericolosa. Se si pensa, ad esempio, alla cucina i pericoli sono molteplici. Bruciature, tagli o il semplice sbattere la testa sullo spigolo di uno sportello lasciato aperto sono solo alcuni degli incidenti più comuni.

Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che la maggior parte degli anziani vive da sola senza nessuno che li aiuti, i rischi si moltiplicano. Per ovviare al problema si dovrebbe ricorrere alla presenza di un assistente familiare (badante) ma non sempre le disponibilità economiche della famiglia lo permettono.

Questo fra tutti è l’incidente per eccellenza

Un oggetto lasciato inconsapevolmente a terra, un tappeto piegato o l’effetto collaterale di un farmaco sono tra i principali motivi di caduta. Considerata la sedentarietà, la scarsa attività fisica e, quindi, una muscolatura in regressione una caduta potrebbe portare a conseguenze ben più gravi di quello che si crede.

Ad una persona attempata potrebbe bastare un capitombolo per avere effetti devastanti al proprio fisico. Infatti, fra tutti gli incidenti domestici questo è il più pericoloso per gli anziani. Contusioni e, nel peggiore dei casi, fratture sono tra gli infortuni più frequenti; i più colpiti sono i polsi, femori, anche e braccia. Se si considera, inoltre, che una persona in là con l’età è difficilmente operabile l’attenzione che si dovrà riporre all’interno delle mura domestiche sarà ancor più elevata.

Focalizziamoci, quindi, su tutte quelle accortezze da avere per evitare, o limitare al massimo, il pericolo di cadute negli anziani. Come già accennato, i pavimenti non dovranno avere alcun tipo di ostacolo, anche il più piccolo tappeto potrebbe essere causa di infortunio.

Prediligere appartamenti senza dislivelli e possibilmente muniti di ascensore o montascale se non si abita a piano terra. Anche il mobilio dovrà essere disposto in modo da non ostruire i passaggi fra le stanze e con sportelli a chiusura automatica.

È preferibile, infine, disporre tutti quegli oggetti di maggiore necessità quotidiana ad altezza petto. Questo per evitare pericolose arrampicate ed eventuali cadute.

All’infuori delle mura domestiche il consiglio principale da dare agli ultrasettantenni è quello di fare un’attività motoria giornaliera. Questo aiuterà gli anziani ad una miglior mobilità muscolo-scheletrica e consentirà loro di non limitare più del dovuto la propria coordinazione.