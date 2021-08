Le vacanze estive sono ricche di giornate al mare, a divertirsi tra le onde o rilassarsi stesi sotto al sole, alla ricerca della tintarella perfetta. Eppure, dopo le lunghe giornate trascorse al caldo e sotto un sole decisamente insistente, la pelle ha bisogno di qualche attenzione in più. In particolare, la pelle del viso rischia di seccarsi e di screpolare, perdendo l’elasticità e la morbidezza tanto amata.

Perciò, per coccolare la pelle del viso dopo una lunga giornata all’aperto non c’è niente di meglio di una bella maschera viso doposole.

Bastano pochi minuti per preparare questo elisir di bellezza perfetto per rigenerare la pelle del viso

Esistono diverse ricette molto semplici e del tutto naturali per creare in casa e in pochi minuti le maschere viso più adatte per ogni esigenza. Da quelle idratanti a quelle nutrienti e persino quelle purificanti, oggi conviene crearsele da sé. Infatti, in questo modo si risparmia e si usa un prodotto completamente naturale e personalizzabile. Vediamo ora una delle ricette migliori per preparare la maschera viso doposole: la maschera all’avena.

Ingredienti

mezza tazza di farina d’avena;

1 vasetto di yogurt bianco;

1 cucchiaio di miele.

Mescolando questi ingredienti, si otterrà un composto denso ed omogeneo perfetto per alleviare rossori ed irritazioni. Infatti, l’avena è ottima per le pelli arrossate e infiammate e rispetta anche le pelli più delicate. Invece, il miele è perfetto per idratare a fondo e purificare la cute e lo yogurt ha proprietà purificanti e lenitive.

Per cui, con questa ricetta del tutto naturale ed economica si darà sollievo alla pelle dopo una lunga giornata sotto al sole.

Come applicare la maschera viso doposole all’avena

Come abbiamo visto, bastano pochi minuti per preparare questo elisir di bellezza perfetto per rigenerare la pelle del viso a fine estate. Prima di applicarla, si consiglia di fare una bella doccia calda o tiepida così da ammorbidire la pelle. Poi, dopo aver deterso il viso e rimosso ogni traccia di trucco e di smog, applicare la maschera e lasciarla in posa per 20-30 minuti.

Nella stesura della maschera, è importante evitare il contorno occhi. Invece, si raccomanda di non tralasciare collo e décolleté, per nutrire ed idratare anche queste zone spesso trascurate. Infine, rimuovere delicatamente la maschera ed idratare con una crema la pelle.

Ecco, quindi, qual è una delle migliori maschere doposole fai da te per il viso con cui coccolare la propria pelle.

