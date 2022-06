Fare un po’ di sport, che sia in palestra, a casa o al parco, è un’ottima idea per tenersi in forma tutto l’anno e soprattutto d’estate.

Infatti, durante questa stagione ci aspetta la temuta prova costume e, inoltre, i vestiti che indossiamo mostrano qualche lembo di pelle in più. Quindi, tutto si alleggerisce e vorremmo che anche il nostro corpo si adattasse a questo cambiamento, unito al desiderio di tonificazione.

Tra le zone che accumulano più grasso e appaiono più flaccide c’è solitamente la pancia. In particolare, essendo particolarmente difficile da contrastare, si cerca di allenare la pancia bassa e contemporaneamente ridurre il girovita.

Oltre a questa, però, fissandoci allo specchio, potrebbe spuntare un segnale di allarme lampeggiante anche in un’altra zona, il trio glutei-cosce-gambe. Per questo potremmo darci dentro sempre con il fitness e con un esercizio facile, da eseguire anche a casa e soprattutto sbrigativo.

Per dimagrire le cosce, avere gambe snelle e rassodare i glutei ecco 1 esercizio da fare a casa in 2 minuti

L’esercizio che diventerà il nostro “mai più senza” per la parte bassa del corpo è una varietà di affondo. La possiamo chiamare affondo in camminata, affondo in avanzamento o affondo in movimento.

Si tratta, infatti, di un esercizio relativamente dinamico, che potenzia i classici passi che facciamo dai nove mesi di vita circa. Una semplice camminata per la stanza diventa, quindi, un vero e proprio esercizio di fitness, intenso e che sarebbe in grado di:

snellire le gambe e tonificare il polpaccio;

dimagrire cosce e interno cosce;

rassodare e alzare i glutei;

stimolare e irrobustire l’addome;

ridurre le maniglie dell’amore in zona fianchi.

Per eseguirlo servirebbero una moderata resistenza, una certa costanza nel ripeterlo 3-4 volte a settimana, ma pochissimo tempo.

Infatti, 3 serie da 10 di affondi in camminata, quantità solitamente consigliata, con rispettive pause, ruberebbero circa 2 minuti del nostro tempo.

L’esecuzione

Per svolgere questo esercizio dobbiamo, innanzitutto, avere la possibilità di fare quanti più passi di seguito possibile. Per esempio, se decidessimo di allenarci a casa potremmo farlo nella stanza più ampia e lunga o in corridoio.

Scelta la nostra collocazione assumiamo la posizione di partenza e cioè una posizione:

eretta;

piedi leggermente divaricati;

braccia distese lungo i fianchi oppure con i gomiti piegati e mani sui fianchi/mani strette in pugno di fronte al petto.

A questo punto, portiamo avanti una gamba, come se volessimo fare un passo, e flettiamo il ginocchio corrispondente. Contemporaneamente, flettiamo anche il ginocchio della gamba che è rimasta indietro, piegandoci verso il basso.

Infine, ritorniamo nella posizione iniziale e ripetiamo il movimento, iniziandolo con la gamba opposta e spostandoci in avanti.

Consigli extra

Quindi, sarebbe proprio questo l’esercizio adatto per dimagrire le cosce, avere gambe snelle e rassodare il fondo schiena. Nell’eseguirlo, dovremmo svolgere ogni movimento con una certa lentezza, contraendo l’addome e cercando di non sbilanciarci in avanti.

Per concludere, potremmo rendere gli affondi più intensi impugnando un peso o un manubrio, uno per mano, e tenendo le braccia distese.

