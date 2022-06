Proprietà della cannella, usata per i dolci e che avrebbe benefici per glicemia e intestino, più modi d’uso dell’olio essenziale

La cannella è una delle spezie maggiormente utilizzate per la creazione di dolci ma anche di infusi. Ha un colore tendente al marrone e ha un sapore abbastanza deciso, quasi pungente. Si ottiene dall’essiccazione della corteccia di alcuni alberi che verrà poi frammentata e arrotolata in cilindri. Su 100 g di cannella si trovano 247 kcal e:

11 g di acqua;

4 g di proteine;

81 g di carboidrati;

1,2 g di lipidi.

Tra le fonti nutrizionali della cannella si trovano anche vitamine e sali minerali. Per le caratteristiche che presenta, in realtà, potrebbe essere utilizzata anche per la realizzazione di pietanze salate.

A volte, quando si pensa ad un alimento che viene utilizzato per creare soprattutto dolci, si pensa che sia da scartare all’interno della dieta. In realtà la cannella, proprio per le sue caratteristiche nutrizionali, sembrerebbe essere un ottimo alimento funzionale e utile per contrastare diversi problemi. Difatti, la cannella avrebbe un potere antinfiammatorio, potrebbe essere utile per ridurre alla base i processi infiammatori. Migliorerebbe la sensibilità all’insulina, di conseguenza i soggetti diabetici, con una somministrazione giornaliera, potrebbero andare a ridurre i picchi glicemici, mantenendola nei range di riferimento. Viene considerato un alimento che sarebbe utile per la digestione e per abbassare i livelli di colesterolo.

Benefici dell’olio essenziale di cannella

Dalla cannella si può estrarre l’olio, che potrebbe essere un ottimo rimedio naturale per tante cose:

è tonificante, se inalato potrebbe andare ad aiutare in casi di depressione;

è antisettico, essendo un olio ha una potente azione antibatterica e potrebbe essere utile in casi di diarrea provocata da infezioni intestinali oppure per ridurre il mal di gola e la tosse da raffreddore;

potrebbe andare a ridurre i gas intestinali e aiuterebbe il processo digestivo.

Per assumere la cannella, le modalità sono diverse. Si può trovare sotto forma di collutorio, poche gocce diluite in un bicchiere di acqua possono essere utilizzare per risciacqui o gargarismi. Un must have dell’inverno è senza dubbio la tisana calda. C’è chi la preferisce proprio alla cannella e la si prepara lasciandola in infusione per 5 minuti. Le dosi consigliate variano a seconda dell’età e del sesso, è bene dunque consultare il proprio medico di famiglia o un nutrizionista. Abbiamo scoperto quali siano le proprietà della cannella, usata per i dolci e che avrebbe molti benefici per la glicemia e per tanti altri aspetti. Sarebbe buono, nelle giuste dosi e senza esagerare, introdurla di più nella nostra alimentazione.

