Uno dei principali motivi che ci spinge a indossare la tuta e a ripescare un dimenticato materassino da fitness può essere proprio il dimagrimento. Un costante allenamento, infatti, spesso accoppiato a una dieta, può aiutarci a mettere K.O. qualche “rotolino” di troppo e a tonificare la pelle cadente.

Per di più, possiamo raggiungere questi obiettivi senza andare in palestra ma direttamente dal salotto di casa, con una serie di esercizi mirati a corpo libero.

Per esempio, scegliendo quelli più indicati, potremmo costruire un circuito breve e intenso per rassodare le braccia flaccide a pipistrello. Generalmente, però, grasso e lassità si depositano proprio sulla pancia e sono responsabili di quel buco in più alla cintura che può minare la nostra autostima.

In particolare, la nostra nemica giurata potrebbe essere proprio quella “pancetta” che si localizza nella zona più bassa dell’addome e che potremmo mettere al tappeto con alcuni, semplici, esercizi.

Per eliminare la pancia bassa e ridurre il girovita sarebbero utili questi 5 esercizi per uomo e donna anche over 40

Il primo dei 5 esercizi che potrebbe dare una scossa alla pancia grossa e bassa, che tende verso il basso ventre, si chiama reverse crunch.

Per eseguirlo dobbiamo distenderci supini, con le braccia lungo i fianchi, le gambe piegate e i piedi uniti. Poi, facendo lavorare gli addominali bassi, solleviamo le gambe, portando le ginocchia verso il viso e staccando da terra glutei e parte della schiena.

Questo movimento potremmo ripeterlo per 10-15 volte consecutive, per un totale di 3 ripetizioni.

Numero 2

Rimanendo supini, solleviamo entrambe le gambe dritte, portandole a 90 gradi, e stacchiamo testa, collo e braccia da terra. Rimanendo in equilibrio in questa posizione, iniziamo a ruotare le braccia.

Questo esercizio potremmo svolgerlo per 10-20 secondi e ripeterlo 3 volte.

Numero 3

Partendo sempre da una posizione supina, distendiamo le braccia lungo il corpo, posizioniamo le mani sotto ai glutei e alziamo le gambe dritte, portandole perpendicolari al pavimento.

A questo punto, in maniera alternata, ne abbassiamo una verso il pavimento, senza toccarlo, e la riportiamo nella posizione iniziale.

Di queste sforbiciate ne potremmo eseguire 10-15 per gamba, ripetendo l’esercizio 3 volte.

Numero 4

Giriamoci a pancia in giù e assumiamo la posizione del plank, reggendoci sulle mani anziché sugli avanbracci e distendendo le braccia. Da questa posizione, con un salto, pieghiamo le gambe, portando le ginocchia verso i gomiti. Poi, sempre con un salto, ritorniamo in posizione.

Questo particolare plank con salto potremmo ripeterlo per 8-10 volte, per un totale di 3 ripetizioni.

Numero 5

Infine, per eliminare la pancia bassa e ridurre il girovita potremmo provare un ultimo esercizio volto ad allenale gli addominali bassi.

Ritorniamo in posizione supina con le braccia distese, pieghiamo e solleviamo le gambe e stacchiamo da terra testa e collo. Mantenendo l’equilibrio, allunghiamo prima una e poi l’altra gamba, portandola verso il basso.

Ancora una volta potremmo svolgere questo movimento alternato per 10-15 volte a gamba, ripetendo l’esercizio 3 volte.

