Quando avanziamo con l’età abbiamo più esperienza e si spera di sentirsi più a nostro agio con noi stessi dopo tanti anni di convivenza. Il corpo, però, inevitabilmente rallenta i propri ritmi e sta a noi tenerlo giovane il più possibile.

Sappiamo che per questo è importante avere un’alimentazione sana e bilanciata, che ci permetta di fare il pieno di vitamine, minerali e altri nutrienti in modo naturale. I medici, poi, ci ripetono da tempo che dovremmo evitare le cattive abitudini, come il consumo eccessivo di alcol o il vizio del fumo. Se, però, vogliamo davvero mantenerci in forma, non possiamo prescindere dall’attività fisica. È quella che fa bene al cuore, alla pelle, ai muscoli, all’umore e anche alle articolazioni, se fatta nel modo giusto. Infatti, dopo i 50 anni dovremmo evitare di allenarci come se ne avessimo 20.

Dovremmo, infatti, concentrarci sulle attività cardio, per mettere massa muscolare e sull’allungamento. La prima è essenziale per diminuire i grassi e favorire l’apparato circolatorio. La massa muscolare sarà importante per mantenere il tono ma anche per sostenere ossa e articolazioni. Vediamo, quindi, quali esercizi potremmo fare dopo i 50 anni rispettando i ritmi del nostro corpo.

Per dimagrire in menopausa facciamo questi semplici esercizi da fare ovunque

L’attività cardio dovrebbe essere sempre presente, ripetendola circa 3 volte a settimana. Potremmo, ad esempio, camminare velocemente per 50 minuti o fare altre attività in modo leggero come il ballo.

Quando si tratta di esercizi, invece, potremmo cominciare con quelli a corpo libero, cioè senza l’aiuto di pesi. Di conseguenza, possiamo benissimo farli in palestra ma anche in spiaggia o a casa. Facciamo, però, attenzione a non sforzarci troppo, soprattutto quando le temperature sono molto alte.

Cominciamo mettendoci in piedi a gambe divaricate. Uniamo le mani tenendo i gomiti all’altezza delle spalle e ruotiamo il busto. Questo è un esercizio utile soprattutto alla schiena e agli addominali.

Per l’esercizio successivo rimaniamo in piedi come prima ma distendiamo le braccia ai lati del corpo, sempre all’altezza delle spalle. Abbassiamoci lentamente portando la mano destra verso il piede sinistro e facciamo lo stesso con la sinistra.

Sempre partendo dalla stessa posizione, possiamo invece descrivere dei cerchi con le mani, continuando per un minuto ogni volta. In questo modo tonifichiamo le braccia.

Infine, per le gambe potremmo provare gli squat, partendo con le gambe divaricate e piegandoci sulle ginocchia. Per aiutarci, sistemiamo dietro di noi una sedia.

È comunque importante notare che essere seguiti da un bravo personal trainer ci consente di allenarci insicurezza ottenendo i risultati sperati.

Ecco, quindi, spiegato cosa è bene fare per dimagrire in menopausa, allenando il nostro corpo con gentilezza e rispetto. Per questo motivo è anche importante scegliere le scarpe giuste per evitare di sforzare troppo le articolazioni.

Lettura consigliata

Non solo corsa ma anche queste attività leggere per dimagrire e tonificare dopo i 40