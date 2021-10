Ci siamo spesso ripromessi di fare più attività fisica. Sappiamo che è un’abitudine che fa bene alla linea, alla salute e all’umore. Nonostante questo, continuiamo a rimandare o non facciamo abbastanza, complici tanti impegni e la stanchezza a fine giornata. Eppure, passata una certa età non si può più rimandare. Anche perché possiamo scegliere non solo corsa ma anche queste attività leggere per dimagrire e tonificare dopo i 40.

Perché è essenziale fare attività fisica dopo una certa età

Purtroppo, non è una nostra impressione. Passati i 40 anni la maggior parte delle donne comincia a notare un accumulo di grasso anche dove prima non c’era, in particolare nel girovita. Sembra anche che ingrassiamo più facilmente e dimagriamo con più difficoltà. Tutto questo è conseguenza del normale processo di invecchiamento, ma con una dieta sana e attività fisica possiamo rallentarlo di anni.

Come si dice, non solo possiamo aggiungere anni alla nostra vita, ma anche vita ai nostri anni. Ciò vuol dire che fare attività fisica ci consente di avere un corpo più sano e quindi uno stile di vita migliore. Infatti, non dobbiamo fare l’errore di pensare che girovita abbia solo conseguenze estetiche. Tutt’altro, pare anzi che un girovita oltre questi limiti aumenterebbe il rischio di colesterolo alto e tumore.

Non solo, ma uno stile di vita sano potrebbe aiutare a prevenire altre malattie come quelle cardiovascolari, il diabete e l’ipertensione. Ci permetterebbe anche di contrastare la perdita di massa ossea, che a volte porta poi l’osteoporosi. Infatti, i muscoli possono ritardare questo processo rafforzando anche il corpo in caso di cadute.

Insomma, i vantaggi sono davvero tanti e molto importanti. Vediamo quindi come integrare l’attività fisica nella nostra vita senza imporci necessariamente la corsa.

Non solo corsa ma anche queste attività leggere per dimagrire e tonificare dopo i 40

Generalmente si suggerisce la corsa perché si tratta di un’efficace attività cardio. Lo stesso però può essere detto di tante altre, come ad esempio la camminata. Questa può essere fatta in diversi modi, anche in base alla nostra fase di allenamento. Se siamo agli inizi, possiamo semplicemente cominciare passeggiando 20 minuti al giorno. Oppure, possiamo utilizzare la bicicletta per spostarci. Andando avanti possiamo optare per un passo più sostenuto o alternato alla corsa lenta.

Altre attività che riescono a dare grandi benefici dopo i 40 sono il nuoto, la danza, lo yoga e il Nordic Walking. Quest’ultimo si riferisce alla camminata, generalmente in natura, con l’aiuto di bastoni.

A questa attività dovremmo affiancare gli esercizi muscolari. Questi sono essenziali per dare forza ai muscoli e sostenere efficacemente corpo e ossa anche con l’avanzare dell’età. La cosa migliore è cominciare considerando il proprio peso corporeo, facendo esercizi come squat e addominali. Quando saremo più allenati, potremmo aumentare il carico aggiungendo qualche leggero peso. Insomma, sembrerebbe questo è l’unico modo per perdere peso dopo i 40 anni.