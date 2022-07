Per dimagrire ed eliminare la pancia bisognerebbe camminare velocemente o scegliere questi allenamenti che aumentano la massa muscolare

Non sono in pochi a essere insoddisfatti del proprio aspetto fisico e guardandosi allo specchio vorrebbero magicamente modificare alcune parti. Non vorremmo più vedere quei fastidiosi inestetismi che ci rendono insicuri, ma ci piacerebbe essere tonici e sodi, senza braccia flaccide e ventre molle. Sappiamo bene, però, che tutto ciò non può avvenire senza un minimo sforzo. Potremmo avverare i nostri desideri solo se ci mettiamo d’impegno e ci prefissiamo un obiettivo da raggiungere.

Quindi, dovremmo rivedere il nostro stile di alimentazione e seguire le indicazioni di un esperto e iniziare ad attivarci fisicamente. Senza l’esercizio fisico sarà difficile, se non impossibile, aver dei muscoli definiti e sodi. Per poter essere costanti, e portare a casa un risultato significativo, sarebbe consigliabile scegliere un’attività che ci piace e ci diverte.

Non tutti abbiamo le stesse preferenze e ognuno di noi sarà propenso a scegliere uno sport diverso, l’importante è impegnarsi, ma divertendosi. Chi ama passeggiare tra i viali alberati della città o tra i sentieri di campagna, potrebbe approfittarne e trasformare questa pratica in un vero e proprio allenamento. Se impostiamo un tipo di camminata più veloce e sostenuta, adatta alle nostre capacità, questo potrebbe aiutare la fase di dimagrimento.

Oltre a far scendere l’ago della bilancia, contemporaneamente rassoderemo i muscoli delle gambe, i glutei, le braccia, gli addominali. Per arrivare velocemente a dei risultati, dovremo impostare una camminata veloce con frequenza, durata e intensità stabiliti in base alle nostre caratteristiche. Se preferiamo altri generi di sport, utili anche a definire i muscoli, potremmo optare per l’allenamento HIIT, che alterna esercizi ad alta intensità a intervalli dove riprendere fiato.

Si svolge in palestra con un istruttore e, solitamente, altri partecipanti. Un allenamento workout di tendenza, già da anni, che migliora le performance di potenza e fa bruciare molte calorie, favorendo il dimagrimento.

In palestra

Per dimagrire ed eliminare la pancia bisognerebbe camminare oppure iscriversi a un corso di spinning, un’attività a ritmo di musica che si svolge su una cyclette. I percorsi variano in base al livello scelto e l’allenamento è in gruppo, supportato dall’istruttore che indica come affrontare gli esercizi ritmati. Un modo assolutamente divertente per perdere peso e potenziare la massa muscolare.

Se gli sport di gruppo non sono il nostro forte e preferiamo concentrarci su noi stessi, informiamoci in palestra su attività individuali di fitness e sala attrezzi. Dopo aver personalizzato la scheda degli esercizi, con tutti i dettagli, potremo svolgerli all’interno della zona attrezzata. Erroneamente, pensiamo sia un’attività utile solo a potenziare i muscoli, in realtà può servire anche a perdere il grasso in eccesso.

