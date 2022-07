Praticare attività fisica e mantenere il fisico attivo è importante per mantenere in salute il nostro organismo, evitando assolutamente la sedentarietà. Basterebbe fare una veloce passeggiata al giorno o fare qualche semplice esercizio in casa o anche a mare e in piscina.

Chi ancora non è soddisfatto della prova costume e vorrebbe avere un fisico tonico e asciutto, dovrà scegliere un tipo di allenamento adeguato alle proprie esigenze. In questi casi molto spesso è consigliabile affidarsi a un personal trainer o iscriversi a un corso in palestra. Ma non sempre riusciamo a decidere quale disciplina seguire, alcune potrebbero rivelarsi noiose e monotone.

Aiuta a dimagrire e bruciare tante calorie questa nuova tecnica di allenamento che diverte e spopola tra le star

Se siamo alla ricerca di una nuova attività per modellare il corpo e contemporaneamente vivere un’esperienza divertente e particolare, potremmo provare il bungee fitness, o gym. È l’allenamento più trendy degli ultimi anni e ha conquistato molte star, del calibro di Madonna. Miglioreremo la nostra agilità grazie a un’imbragatura sportiva, da fissare in vita, provvista di elastici fissati al soffitto.

In questo modo eseguiremo gli esercizi a mezz’aria, senza sollecitare eccessivamente le articolazioni e creare traumi. Ma questo non pregiudica i risultati, anzi, contrastando la forza di gravità, alleneremo tutto il corpo. È possibile riprodurre i classici esercizi come gli squat, affondi, salti, scatti, o altri movimenti più acrobatici, a seconda del tipo di corso.

Gli esercizi in sospensione sfidano la forza di gravità, facilitando anche alcuni movimenti. Oltre una forte emozione, il ritmo della musica stimolerà a rimanere a tempo e sfidare i propri limiti, in un gioco divertente ma anche efficace. La lunghezza dell’elastico, regolato dall’istruttore, è personalizzata in base alle proprie esigenze. Dopo le prime lezioni ci abitueremo all’attrezzo e sarà sempre più facile realizzare coreografie in aria. Una lezione medio intensa di un’ora servirebbe a bruciare circa 600-700 di calorie.

Non solo aiuta a dimagrire e bruciare tante calorie questa nuova tecnica, potremo staccare i piedi da terra, divertirci, potenziare i muscoli e modellare il fisico.

Le alternative

Esistono, poi, delle discipline specifiche che praticano un allenamento “in aria”. Molto diffusa è l’antigravity Yoga, dove si eseguono le diverse posizioni, però sospesi su delle amache. Nel pilates Cadillac, invece, si devono svolgere tutti gli esercizi in una sorta di baldacchino a mezz’aria. Se decidiamo di andare a fare una prova attrezziamoci bene, portando con noi l’indispensabile, come acqua fresca e asciugamano. Indossiamo indumenti sportivi comodi e di qualità, realizzati con materiali traspiranti e non sintetici, come dei pratici leggings e una maglietta più aderente.

